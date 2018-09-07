北京地铁八号线珠市口以南段9月20日试运行 年底通车

北京地铁八号线三、四期工程珠市口站以南到瀛海站区段将于本月20日开始空载试运行，计划于今年年底建成通车，2021年底全线通车。

《北京晨报》报道，昨天（6日），地铁八号线三、四期工程珠市口站以南到瀛海站区段将于本月20日开始空载试运行，计划于今年年底建成通车，2021年年底全线通车。此外，八号线一、二期工程年底将再向南开通一站，即中国美术馆站。

地铁八号线三期工程沿南中轴线由北向南敷设，经过东城、丰台、大兴三个区。线路北起美术馆站南，南至五福堂站，长约17.6公里，共设置车站14座，其中七座为换乘站。车站平均站间距1.2公里，均为地下站，其中全暗挖车站四座，明暗挖结合三座，明挖站七座。

八号线四期工程起于三期工程终点五福堂站南，沿104国道敷设至大兴瀛海镇。沿线经过大兴旧宫镇德茂地区及瀛海镇区，全长约3.4公里，共设置高架车站两座。根据计划，八号线三期及四期将分段建成通车，今年12月28日珠市口站以南到瀛海站区段建成通车，2021年年底全线通车。

八号线三期及四期工程是北京市轨道交通线网中南北向骨干地铁线路，建成后与既有八号线一期、二期及昌八联络线贯通运营，和昌平线同台换乘，构建北京市南北中轴线上的交通大动脉，解决该交通走廊的重大客流需求。

八号线三期及四期工程提高了王府井、前门等大型商业中心轨道交通的服务水平，为南中轴线二环至四环的轻工业集中商业区提供了便捷出行途径，支撑并带动了南苑边缘集团的开发改造及大兴瀛海地区的城镇化建设，引导着城市空间沿中轴线向南发展。

年底开通的区段共有三座换乘站。其中，珠市口站利用了7号线建设时的预留条件，设有5个换乘通道，其中两个可直接到站厅层，三个可到出入口；永定门外站巧妙利用了14号线车站双层风道的剩余空间，实现平层换乘，换乘时间3分钟；而大红门站到年底开通时尚无法实现与10号线的换乘。

此外，八号线三期各站的公共艺术品，充分参考了中轴线的古文化特点和所在车站的地域特点。在火箭万源站看到，由于紧邻火箭研究院，整个站厅层充满了科技感，马赛克拼装而成的深蓝色穹顶与星球，配以线条感十足的弧形一体灯，让人一眼就联想到神秘的宇宙。

天桥站的公共艺术品同样别具特色。在站厅层，将用两幅巨型壁画展现天桥丰富的文化。其中，西侧的主题为“天子赴祭”，表现了皇帝率众赶赴天坛祭拜以求上苍保佑天下太平、五谷丰登的宏大场景；东侧的主题是天桥遗韵，展现了天桥的小吃、杂货买卖和杂耍与民间艺术，还原一个立体的天桥。

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