台人领大陆居住证 未申报将罚钱

大陆本月一日起开放在陆生活的台湾人申办居住证，陆委会发言人邱垂正昨表示，正在研拟修法，拟要求领用居住证的民众有向主管机关申报的义务，否则将面临罚锾。

《联合报》引述邱垂正表示，申领大陆居住证的台湾人，可以托他人代办申报，不用亲自回台办理。他表示，申领大陆居住证的台湾人若未申报，将会有相关罚则，陆委会研拟以行政罚的方式，也就是罚锾，透过修订两岸人民关系条例的方式，让配套措施更加完备。

邱垂正说，陆委会能体谅部分台湾人，因在大陆工作或求学，基於生活方便考量申办居住证，但这是陆方透过经济、社会融合，企图削弱中华民国主权的统战作为。因此陆委会近日已陆续邀请专家学者研拟修法，採取申报登记制。

他说，台湾人领用大陆居住证，无须在大陆入籍，不会违反两岸条例，目前行政部门规划领用居住证的台湾人有向主管机关申报的义务。

陆委会昨公布的“因应大陆对台31项措施成果报告”也指出，台湾人赴大陆的个人风险包括人身自由及安全风险、两岸法律竞合风险、个人隐私权易受侵犯、个人权益受社会信用评分制度侵害等。以隐私权为例，陆委会指出，大陆官方建置“天网”系统虽意图建立“立体化社会治安防控体系”，但强大的监控功能，对有意赴大陆就业或就学的台湾民众也会產生一定风险。

陆委会指出，大陆今年五月在全境试行“社会信用体系”，大量收集、处理及利用个人资料，作为个人信用评分的指标，这种体制影响个人自身权益，台湾人对后续发展应多加注意。

陆委会表示，陆方提出对台31项措施的相关作法，部分涉及两岸公权力事项的相互配合，不仅不是陆方作为可片面达成，且恐陷台湾人误触法网。陆方近期更以国家安全或社会安定为理由，限制言论及人身自由变本加厉，强迫政治认同，已造成台湾人赴陆投资、就学、就业、任教等诸多风险，陆委会提醒台湾人及企业，务必注意赴陆发展与日俱增的风险。

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