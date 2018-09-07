﻿高铁舒适准时成湾区发展“标配”

广深港高铁香港段将于9月23日通车，高峰期每日计划有114对短途班次来往香港与深广，13对长途班次来往北京、上海等内地44站点。众多在内地学习、工作的港人闻此均表示十分期待与欢欣。

《大公报》报道，往来香港与内地的港人，经常因航班误点而从“空中飞人”被折腾成“空中非人”。而高铁准时有口皆碑，今后必将成为商务人士出行的更优选项。他们还表示，如果说“一小时生活圈”是现代城市生活2.0版本，那么率先连通深广与香港的高铁应该就是大湾区发展的“标配”硬件。有其产生的高铁经济，如高铁旅游、仓储物流、跨城创业就业等，亦有望成为香港经济新的增长点。

中国投资公司高级经理、香港青年余家鸿对大公报说，“互联互动”是时代大潮流，谁也挡不住。喜见广深港高铁香港段开通如箭在弦，对于它更加高效和舒适的出行体验，大家都翘首期盼。

香港专业人士（北京）协会会长冯国佑亦告诉大公报，高铁一直是香港人十分期待的项目，因为高铁站就在市中心这边，可以方便很多港人往来内地，无论香港。今后无论他们学习、工作，还是商务、旅游，高铁都将是一个非常便利的出行选择。

“如果说‘一小时生活圈’是现代城市生活2.0版本，那么率先连通深广与香港的高铁应该就是大湾区发展的‘标配’硬件了。”余家鸿说，高铁的开通不仅将更好地提升香港的陆路运力，还将加速湾区内人流、物流、信息流、资金流的融通，这样高活性流动的资源，相信能够有效助力湾区发展，成为比肩纽约、三藩市和东京湾区的跨区域创新经济体。

据了解，广深港高铁最高行车速度每小时200公里，列车从香港出发，至深圳福田仅需14分钟，19分钟可达深圳北。广州与香港之间的车程也将由100分钟缩短至47分钟左右。此外，广深港高铁全线建成通车后，来往香港及内地的旅客到达西九龙总站后均可在站内一次性完成两地的出入境手续。

北京大学新闻传播学院研究生、香港学子王柏荣对大公报说，每逢雨季，往来香港、北京、上海等的航班经常延误，而高铁的一大特色就是非常准时。所以高铁开通后，尽管时间可能比飞机多一点，但相对而言仍将是一个非常有效率的出行选项。

“经常来往内地的港人一定知道，航班误点绝对能把‘空中飞人’折腾成‘空中非人’。”余家鸿对大公报说，相比之下，高铁拥有较高的时点确定性和乘坐舒适度，出行同时亦可处理手头公务，可谓最大化地利用时间。未来，对于分秒必争的商务人士来讲，这显然是一个比飞机更优的选择。

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