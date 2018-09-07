中国商务部回应美拟对华加征关税：将视美方行动采取必要反制措施

针对美国近日可能推进对中国2000亿美元（下同，约2751亿新元）输美商品加征关税，中国商务部新闻发言人高峰昨天（6日）表示，如果美方一意孤行，中方将视美方行动采取必要的反制措施。

据新华社报道，美国对华2000亿美元输美商品征税征询公众意见近日结束，绝大多数参与者持反对意见。

“如美方不顾征求意见中绝大多数企业的反对，一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方将不得不做出必要反制。”高峰说，同时，中方再次重申，任何施压措施对于中国都是无理、无效的。贸易战解决不了任何问题，只有平等、诚信的对话和磋商才是解决中美贸易摩擦的正确选择。

在美公布拟对中国2000亿美元进口商品加征关税之后，中方已于8月3日公布了针对自美进口约600亿美元商品加征关税的反制措施，商品清单已经公布。

高峰说，一段时间以来，美方严重违反世贸组织规则，不断出台单边措施，使中美贸易摩擦持续升级，既损害了中美两国企业和消费者利益，也损害了全球产业链和价值链安全。

他表示，中方将密切关注加征关税带来的各种影响，采取有力措施帮助在华经营的中外资企业克服困难。中方有信心、有能力、有办法维护中国经济平稳健康发展。

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