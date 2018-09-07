抢攻东南亚、中美商机 台日PVC厂启动全球扩建

因应东南亚市场对PVC(聚氯乙烯)需求旺盛，加上中国环保稽查，引发一波淘汰机制，台日PVC大厂相继启动扩建计画。联成泰州厂PVC从45万吨提高至60万吨，拟就地抢攻大陆内需。日本信越化学著眼美国优越成本条件，在美国路易斯安那州兴建一PVC新厂；旭硝子(AGC)拟扩大印尼PVC产能至75万吨，增幅36.4％。

《中时电子报》报道，台塑台湾PVC粉年产135万吨，VCM年产158万吨；大陆PVC年产47万吨。除将伺机扩大耕耘大陆PVC替代商机；另因应中美贸易战，部分客户拟启动生产基地转移越南、孟加拉和印尼等规划，台塑也在这些国家加紧仓储库存布局。

日本旭硝子(AGC)宣布旗下位于印尼的集团公司Asahimas Chemical(ASC)将大幅扩增PVC产能，从年产55万吨推进至75万吨，增幅36.4％，预计2021年第2季启用生产；届时，旭硝子位于东南亚的PVC总产能将约达120万吨。

ASC为旭硝子、三菱商事和印尼当地伙伴分别出资52.5％、11.5％及36％设立的合资公司，主要从事PVC、苛性钠(Caustic Soda)、二氯乙烯(EDC；Ethylene Dichloride)等化学产品的製造/销售业务。

此外，信越化学旗下美国子公司Shintech将斥资14.9亿美元(约1,600亿日圆)在路易斯安那州现行工厂附近兴建一座PVC新工厂，一期工程PVC年产29万吨，预计2020年末完工。

Shintech拥有全球最大的PVC产能，预计新厂完工后，Shintech整体PVC产能将增加1成，达324万吨，规模将达日本整体PVC市场的3倍以上水準。

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