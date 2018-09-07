蔡英文提三策略 打造台中成全球智慧机械之都

智慧制造试营运场域暨全球智慧机械发展中心今天在台中掛牌，并举办论坛。

据《联合报》报道，台湾总统蔡英文致词时说，今天的掛牌、论坛是台湾推动智慧机械重要里程碑，政府透过扩大资源整合培育人才、引入国际大厂提升技术，以及协助国内产业智慧机械化等三策略，打造台中成为全球智慧机械之都。

蔡英文说，机械业已突破1.1兆元（新台币，下同），成为台湾第三个兆元产业，台湾同时也是第四大工具机出国口，这是智慧机械产业创新推动方案的初步成果。智慧机械产业是政府推动“5+N产业创新”政策中最快速的产业，台中是台湾最重要的智慧机械的基地，政府目标是要打造台中成为全球智慧机械之都，成为国际智慧机械产业的领头羊。

她说明，只要我们发展既有的优势，积极投入智慧机械的创新，有三个重要策略，第一是扩大资源整合，政府成立智慧机械推动办公室与智慧制造试营运场域后，建立产官学研的跨界整合平台，透过台中既有的智慧机械产业聚落培育人才，持续导入创新作为。

她指出，第二是台中这三年的招商非常显著，全台第一，国际大厂带来不只是庞大的资金，还有技术，目前有五家国际大厂，包括微软、达梭系统、三菱电机、洛克威尔、西门子等，加入智慧制造试营运场域，展示智慧制造解决方案，带动国内技术提升，并且在两年内至少训练5000名专才，政府也会整合国内外资源，打造国内专才养成的网路。

蔡英文指出，第三是政府持续将工业4.0，以及AIoT、AI等创新导入产业，开发更前瞻的方案，也会着手国产化的智慧机械化系统改建，并与智慧制造试营运场域暨全球智慧机械发展中心紧密合作。

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