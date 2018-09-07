北京冬奥首场测试赛2020年2月举行

北京冬奥组委昨天（6日）召开场馆化工作动员部署大会。北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东说，场馆化标志着筹办工作向赛时工作转移。

据《新京报》报道，6月12日，水立方泳池内蓄满了水。2022年北京冬奥会期间，水立方将变身冰立方，作为冰壶项目的比赛场馆。

根据北京冬奥组委“场馆化”工作的部署，各类人财物等资源都要配置到场馆，各项运行方案和指挥体制都要落实到场馆。为此，冬奥会筹办工作从以职能部门运行管理为重心将逐步转变为以场馆运行管理为重心。

所谓“场馆化”工作，是指做好场馆运行工作，从人财物、空间资源、各部门运行方案等方面，在场馆层面进行一系列的整合规范工作。

北京冬奥组委秘书长韩子荣介绍，综合考虑冬奥会和冬残奥会的赛时运行和转换、冰上项目和雪上项目的显著差异以及北京冬奥会的赛区设置和测试赛赛历安排等因素，北京冬奥组委选取了国家游泳中心(北京赛区)、国家高山滑雪中心(延庆赛区)和云顶滑雪公园(张家口赛区)为示范场馆。

北京冬奥组委将通过示范场馆的运行，确定可以推广到其他场馆的通用运行元素，包括场馆团队组织结构、赛时运行指挥模式、各类客户群服务标准、运行职责分工、各项业务运行政策与工作程序、临时设施标准设计等。

这次动员会后，示范场馆运行计划编制工作将全面展开，计划在24周内完成。编制包括七个工作单元，即基础工作，冬奥会赛时运行计划，冬残奥会赛时运行计划，赛前筹备、转换期、赛后移交计划，运行政策与程序，应急计划，通用规章制度制定。

同时，北京冬奥组委将全面启动测试赛准备工作。按照国际奥委会、国际残奥委会要求，在冬奥会正式举办前约10-24个月期间，所有比赛分项都要举办测试赛。北京冬奥会和冬残奥会测试赛已安排20项赛事，包括15个冬奥会项目和五个冬残奥会项目。

首场测试赛将于2020年2月在国家高山滑雪中心举行，作为三大示范场馆之一的云顶滑雪公园则将在2021年2月举办国际雪联世锦赛，这也是北京冬奥会前规模最大的测试赛。

此外，北京冬奥组委还将进行一系列测试活动。主要包括竞赛场地专项测试和重点领域专项测试两种。竞赛场地专项测试，将确定关键设施系统需求，明确测试规模和参赛范围。重点领域专项测试，包括电视转播等领域，以及与开闭幕式交通演练等重要活动结合的专项测试。

在测试赛集中举办的时间段，还将在北京、延庆、张家口三个赛区组织组委会多部门、属地政府部门等，统一测试场馆运行和城市运行的联动机制，检验跨区域、跨领域运行指挥体系的主要流程，测试整体运行就绪情况。

场馆运行规范是未来“场馆化”工作的重点。场馆运行是指在场馆范围内围绕竞赛开展的、为各利益相关方提供服务保障的全部工作。北京冬奥会场馆运行涉及8大利益相关方，30多个业务领域和众多服务对象。

北京冬奥组委相关负责人介绍，索契冬奥会35个业务口有455条政策和程序，平昌31个业务口有466条政策和程序。这些政策和程序，大多数都是场馆运行所需要的。如哪些车可以进场馆，哪些车只能停放在外面。车证如何分类管理，人员和车辆如何安检。再如，混合区里，各大持权转播商要第一时间采访比赛运动员，要有良好的采访秩序，哪些人可以进混合区，谁来维持秩序。

三个示范场馆中，国家高山滑雪中心属新建场馆，这里将举办冬奥会高山滑雪、冬残奥会高山滑雪项目比赛。国家游泳中心属于现有场馆，将举办冬奥会冰壶、冬残奥会轮椅冰壶项目的比赛。云顶滑雪公园也是现有场馆，将举办冬奥会自由式滑雪、单板滑雪，冬残奥会单板滑雪项目的比赛。

对竞赛场馆来说，竞赛活动是核心。北京冬奥组委将根据竞赛活动时间表，分析各利益相关方的服务需求，如运动员的流线安排、赛前热身、器材维护、餐饮交通，包括竞赛组织信息和成绩公告的便利获取、急救点位安排，急救方案等。还包括OBS转播人员的电视转播区设置，电视转播平台搭建、光纤电缆预埋、转播席预留，媒体工作人员，场馆媒体中心的网络接口、信息服务、资料打印、采访设备存放等。

如何组织测试赛？北京冬奥组委明确，对于所有冬奥会和冬残奥会测试赛及测试活动，要统一进行一级命名，命名为“相约北京”系列体育赛事，对于各单项赛事，要分别根据办赛规则进行二级命名。

北京冬奥组委将与国家体育总局、中国残联、北京市政府、河北省政府等方面组成一级赛事组委会，依托北京冬奥组委开展工作，实行“一套人马、两块牌子”，二级赛事由所在地政府和国家单项体育协会组成专门组委会。



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