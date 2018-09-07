学者：陆居住证对台商吸引不大 台师生恐被迫申请

中国大陆继2月底提出31项惠台措施后，9月起开放在陆生活的台人申办居住证。学者指出，居住证与台胞证相较，并未享有更多租税优惠，只是多了些“小便利”，对长期在陆发展的台商吸引力不大；反倒在陆台生与台师，因一年居住大陆超过183天，最终恐都必须申请。

据联合新闻网报道，清华大学当代中国研究中心今举办“近期中国大陆内外情势对国人赴陆求学发展影响”座谈会，两岸政策协会秘书长王智盛指出，因全球所得课税的疑虑，大陆推出的居住证对台商、台干或台眷的吸引力不如预期，真正申办的对象，多是为了就学就业，“被强迫”融入大陆社会信用体系的台湾师生与专业人才。

中研院社会学研究所副研究员林宗弘说，居住证并未享有更多优惠，甚至取消部分租税优惠，只有些小便利，例如买车票机票、网购较方便等。不过，陆方这项政策推出后，所有台生与台师因为多会在大陆待超过183天，最终都免不了要申请居住证。

至于陆委会正研拟修法，要求领用居住证民眾向主管机关申报登记，否则可能面临罚鍰。王智盛表示，他赞成台湾应在国家安全的衡平考量下，适度有效管理，“但也不能忘记台湾政府作为强力后盾的情怀”，政府应优先建立申报登记制度，再整体规划完整配套措施。

陆方持续透过各式措施吸引我人才，林宗弘认为，因大陆出现整体“人才荒”，据统计2016年中国出国的留学生约有54万5千人，大陆处在菁英人才急速外流的情况，“是人才就想出去”。大陆争取人才，并非全面接纳台湾人，而是针对最缺乏的人才补充，并希望藉由这些人才的社会影响力进行宣传战，改变台湾青年世代对中国的态度。

台湾师大政治系教授范世平说，31项惠台措施看起来漂亮，但口惠实不至，很多政策没有真正落实，例如陆方标榜台商可参加政府的採购，但这半年来没看到具体案例。此外，大陆去年的大学毕业生795万，当地工作竞争比台湾激烈，有能力到大陆工作的台湾人才，有无惠台措施根本没差。

清华大学通识教育中心副教授郑志鹏表示，两岸政治体制不同，在大陆大学裡发言的议题与空间可能会受到限制，尤其是过去从未到大陆就读的学生更应谨慎。

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