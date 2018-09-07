中国商务部：推动各地保障市场供应 稳定主要农产品价格

中国商务部日前在京召开例行新闻发布会，会上有记者提到 “近期受高温、台风、暴雨等极端天气的影响，我们知道蔬菜等农产品的价格上涨较快，作为流通主管部门，商务部采取哪些措施保障市场供应，维护价格的稳定？” 商务部新闻发言人高峰指出，保障蔬菜等农产品有效供给和价格稳定事关民生，商务部始终高度重视。

据人民网报道，高峰表示，近期，商务部启动了“全国农产品产销对接行”活动，搭建“买地方、卖全国”的平台，组织农产品流通加工企业深入产地，与农业种养殖主体直接对接，促进应季特色优质农产品走出产区，走向城乡市场，丰富居民的“菜篮子”。在郑州举行的首场对接会上，全国361家流通企业和河南的450余家农产品生产主体对接，共计18个大类192种农副产品，意向采购金额达到103亿元。接下来，“产销对接行”还将在四川、贵州、新疆、云南、广西等省区举行。同时，商务部还推动各地组织公益性的农产品市场和骨干零售企业加大采购力度，保障市场供应，稳定主要农产品价格。

高峰强调，商务部将于9月20日-22日在山东潍坊举办农商互联大会，促进更大范围、更高水平的产销对接。近期，山东寿光受到暴雨的影响，部分农田、大棚及养殖场损失严重。据了解，目前受灾农户已经恢复生产，补种了西红柿、黄瓜等农产品，国庆节期间即可陆续上市。为帮助农户减少损失，农商互联大会将安排受灾农户补种蔬菜的专场采购会，组织流通加工企业与农户现场对接洽谈，提前签订订单，锁定销售市场。



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