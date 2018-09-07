驻晋央企中铁十七局以“中国速度”做大非洲房建市场

驻晋央企中铁十七局集团今天（7日）传来消息称，该集团承建的阿尔及利亚艾因迪夫拉国家质量控制中心项目近日首楼封顶，这是在该国承建的第10个房建项目。

据中新网报道，2008年以来，中铁十七局扎根非洲，持续做大非洲房建市场，参建了非洲地区最大房建项目——安哥拉凯兰巴·凯亚西一期工程等一大批国家元首工程，共完成施工总建筑面积210万余平方米。

中铁十七局是世界500强企业中国铁建的核心成员，是全球最大的工程承包商之一，先后在20多个国家承建铁路、公路、房建、通信、电力等工程。

中铁十七局成立国际建设工程分公司，设立中南部非洲区、北部非洲区指挥部、国家区，各参建公司成立项目管理总部、代表处，形成拓展非洲房建市场的经营合力。

针对所在国物资、设备匮乏和技术工人短缺，容易产生工程履约等潜在风险，中铁十七局建立健全物资设备招标采购、报关、海运、清关，劳务招聘、培训和输出等工作的快速反应机制，确保了非洲房建市场有序推进。

中铁十七局“动作快、标准高、要求严、履约好”，站稳了非洲房建市场。阿尔及利亚赫利赞4000座大学城项目于2016年完工，创造了“中国速度”，被誉为中阿友谊之花。安哥拉凯兰巴·凯亚西一期工程成为“安哥拉重建王冠上最为璀璨的明珠”、非洲社会住房项目的典范工程，赢得非洲十多位国家元首参观。

中铁十七局依托上述项目美誉参建了安哥拉K.K.5000套、卢班戈项目等大型房建工程，实现滚动发展。在阿尔及利亚，该集团承揽和参建了提帕萨省750套、艾因铁穆尚特省972套、赫利赞2050套、赫利赞2000套、马斯卡拉省3048套等住房项目，以及国际会展中心VRD等公建项目。

2017年，中铁十七局承建的援佛得角普拉亚医院洗衣房项目通过竣工验收，为佛得角乃至整个非洲正在实施的援外建设项目树立了优秀榜样。2018年1月，中铁十七局又中标援纳米比亚社会住宅项目，该项目共计建设400套社会住宅。

中铁十七局以房建带动相关产业，由建房转向建城，成为中国参与非洲城市建设的骨干力量。

早报订户新闻，更多精彩等着您！