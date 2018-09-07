港高铁下周开始预售车票 需要手持购票人证件排队

广深港高铁本月23日通车。港铁商务总监杨美珍及车务总监刘天成今日（9月7日）下午公布高铁香港段票务安排及列车服务。

《星岛日报》报道，高铁车票下周一9月10日开始预售香港开始发车或内地来港的车票，早上8时站内开始发售，但网上售票就12时开始发售。刘天成指，当日只预售10日的车票，即23日至10月2日的车票，而且需出示证件正本。不论任何途径购买，预售每人限购8张，而且购票人必须为实名乘客之一。

刘天成指，20至22日车站不会售票，准备23日正式通车。而市民需要在柯士甸站D2出口进行排队售票，预售期间不会开放西九龙站售票。此外市民需要手持购票人例如家人、朋友的证件去排队，暂时无排筹安排。

刘天成称，已经向铁总争取预留配额给港人，确保不会因内地民众购买而买不到票，比例大约有四至六成可以在香港的渠道购买到。刘天成提醒不同目的地有不同的首班车时间。刘天成指，最终实际班次数量需要配合实际营运，要留意网上公布或车站时间表。由于国庆、中秋节临近，届时会加开多对列车。

杨美珍指出，市民可以致电2106 3888查询车务，而2120 0888则是市民购票热綫。定价是以人民币定价，购买时会收取港币，以每月21日人民银行港币及人民币汇率中位数，下月1日公布，可以在车站网站观看价目。杨美珍指出，内地发车的列车有特等及商务座位，又解释内地的公布票价指收取票价必须低过公布票价，但执行票价容许机构有调整，车站的全部是执行票价，网上会看到公布票价的价目。

杨美珍指，不同座位有倍数关系，1等座位票价是2等1.6倍， 特等座位票价是2等1.8倍，商务座位票价是2等3倍。执行票价在短途列车上有较多调整，某一个车程可能很早、很夜、停站多，为吸引客人执行票价可能比较低，低10多或70多元不等。 至于长途票价比较少分别。

杨美珍指，异地就读学生票给国内就读合资格港人学生，每年4张、75折车票，在特定时间暑假、寒假回家探亲。

港铁指，乘客上车后会检查是否与车票相符，每位乘客可以补票一次，未入闸口或上车都可以补票，需要相同价钱补票，如果抵达后发现车票未被使用就会退款，但需要交手续费。每位乘客可以改票一次，日期、班次、等级，但需要是预售期内及有位，但姓名、目的地、出发地不可改。开车前15日以上退票可退95%，48小时至14日内退票可退70%，48小时内至1小时前退票可退50%，开车前1小时退票不会退款，退票需要带证件。

港铁指，每件行李限制长阔高总和不超过130厘米，约24吋大行李箱，成人行李重20公斤、小童行李重10公斤，但可携带多于一件合乎尺寸的行李上车。车站大堂乘客可以使用运送包裹服务，正与承办商制定，但清关、运送需时不会同日抵达目的地。而禁止携带物品与本港海外规定相似，包括易燃物品、危险品。另外乘客可以带最多指甲油20毫升、头发造型產品最多120毫升、火柴打火机2个。

杨美珍指，乘客可以预留多过45分钟到西九龙站，西九龙站付费区内不设餐厅，乘客可以带饮品及食物上车。而西九龙站大堂内有食肆、零售等，以及旅游发展局柜台、酒店业协会柜台、迪士尼乐园柜台、银行等服务。

西九龙站内已摆放铁马，或用以准备开售时情况。另外，位于内地口岸区的B3层候车大堂，有一批人士在内，未知他们身份。

另外，港铁指，正跟早前提出意向并达成协议的多间本地旅行社签订特约销售合约；完成程序后，市民亦可透过指定旅行社购买高铁车票，之后在西九龙站取票。港铁完成与旅行社的销售营运手续后，会公布相关名单及营运细节。





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