中国外资八月净买入亚股创一月来新高 然趋势或无法持续

中国外资八月购买亚洲股票的规模创下七个月最高，但分析师怀疑如果贸易争端加剧，资金流入态势恐怕无法持续，而且还面临阿根廷和其它新兴市场动荡局势的蔓延问题。

据新浪经济报道，七家交易所的数据显示，八月外国投资者净买入24.2亿美元（下同，约33.3新币）亚洲股票，为一月来最高。

韩国和台湾股市的外资买超数量领先，分别为16.5亿美元和10.8亿美元，印度股市也获得了一些资金流入。

IG驻新加坡的市场策略分析师潘婧怡称，强势美元在8月下半月的走势逆转，引发了资金流入亚股。她说：“尽管如此，进入9月后投资者料谨慎行事，一方面新兴市场危机扩散的忧虑尚未消退，另一方面贸易紧张所带来的不确定性仍存。”

贸易战若升级，料将冲击亚洲贸易，进而影响亚洲企业获利前景，因其营收的很大一部分都来自于出口。

阿根廷和土耳其的经济动荡，以及南非近来陷入经济衰退，也吓阻投资者涉足新兴经济体。

在阿根廷披索和土耳其里拉大跌后，本周印度卢比跌至纪录低位，印尼卢比则触及20年低点。

“实际上，现在的环境是，投资者对于任何经常帐呈赤字的新兴市场都非常谨慎看法。在亚洲，印度和印尼便是符合这个条件，”澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh称。

印尼股市周三跌5%，创下近两年来最大跌幅，当局“果断地”干预市场以支持卢比和债市。

印尼总统佐科-维多多将卢比跌至20年低点归因于“一系列外部因素”，并称他的首要任务是增加投资和出口，以抑制该国的经常帐赤字。

Goh预计印度和印尼市场今年将面临更多压力，但对韩国和台湾看法正面，因它们的经常帐为盈余。他称，“资金流入亚洲的情况将持续震荡一段时间。”



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