中国驻巴西大使李金章：中巴两国科技创新互学互鉴前景广阔

中国驻巴西大使李金章昨天（6日）在圣保罗举行的首届中国－巴西研讨会上表示，创新合作为中巴全面战略伙伴关系注入了新动能，两国科技创新互学互鉴潜力巨大、前景广阔。

据中新网报道，李金章在会上作了主旨演讲。他说，目前中巴合作十分活跃，合作的量和质在不断提升。去年，中巴贸易额增长近30%，达到875亿美元。今年上半年，又增长近25%，达到近520亿美元（约715亿新元）。中国投资为巴西创造了大量就业和税收，受到了巴西政府、企业和民众的广泛欢迎。

李金章表示，中巴两国不仅在双边层面积极推进贸易和投资高质量增长，还与其他金砖国家一道坚定奉行多边主义，全力加强多边贸易体制，强化全球治理多边机构。同时，通过中拉论坛、“金砖+”等渠道，构建紧密的南南合作伙伴关系网络，为地区和世界繁荣贡献更多正能量。

李金章提出，在新一轮科技革命蓄势待发之际，可以说抓创新就是抓发展，谋创新合作就是谋中巴关系的未来。中国正在大力推行创新发展，巴西出台了工业4.0发展战略，为两国创新合作提供了越来越多的契合点，也为中巴全面战略伙伴关系注入了新动能，两国科技创新互学互鉴潜力巨大、前景广阔。

李金章说，中国将于今年11月在上海举办首届国际进口博览会，主动向世界开放市场。巴西将以主宾国身份参加。中国市场是巨大的、内需成为经济增长主要动力，消费更加多元，对巴西高附加值产品是欢迎的，希望巴西各界通过博览会掌握中国市场的需求，提供更多有竞争力的产品。这不仅有利于更多巴西高附加值产品进入中国市场，也表明两国捍卫贸易自由化便利化、推进开放型世界经济的决心。

此次研讨会由巴西发行量最大的报纸《圣保罗页报》主办。与会者就贸易多样化、投资和创新等中巴合作前沿课题进行了深入的探讨和交流。

巴西外长努内斯、农业部长马吉、巴西出口投资促进局局长罗伯托·雅瓜里贝，中国驻巴西使馆公使宋扬、公使衔经商参赞夏晓玲等200余人出席当天的活动。

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