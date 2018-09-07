上海多部门进驻滴滴开展安全检查：持续检查不合规驾驶员车辆

今天（7日）下午起，上海市交通委员会执法总队、上海市公安局交警总队、上海市公安局网安总队联合进驻滴滴（上海）公司开展安全专项检查。

据澎湃新闻报道，此次专项检查，三部门将对滴滴（上海）公司影响公共安全和乘客人身安全的问题进行排查，依法坚决查处公司违法违规行为，对发现的问题和隐患提出整改意见，并督促企业落实整改。

上海市交通委执法总队表示，自9月7日起，执法部门将持续多日对滴滴公司在上海的数据接入情况及对不合法合规的驾驶员及车辆的清理情况进行检查。

9月4日，上海一名网约车司机抗拒执法，驾车（沪GY7201）冲撞警车。9月5日上午，上海市交通委执法总队就肇事驾驶员李某在网约平台注册接单运营情况，对“滴滴”平台进行上户调查。

近期，网约车平台企业相继发生乘客遇害事件，网约车驾驶员在日常道路行驶中交通违法行为时有发生。

上海市交通委执法总队指出，网约平台企业未尽到企业安全主体责任，面对政府部门的多次约谈承诺多、整改少，数据传输不实、没有对平台注册驾驶员及车辆尽到审慎审查义务，导致存在大量不合规车辆和驾驶员在平台软件上接单运营，存在重大安全隐患，对上述事件、案件的发生负有不可推卸的责任。

执法部门要求滴滴公司要正确认识、高度重视、认真配合好此次安全专项检查工作，要积极自查、积极配合做好数据资料查取工作、积极配合执法人员做好相关人员询问等工作。上海并要求滴滴公司要积极按照交通运输部等有关部门的进驻检查意见，切实落实企业安全主体责任，心存敬畏、守住底线，敬畏法律、敬畏生命、敬畏历史。

上海市交通委执法总队表示，自9月7日起，执法部门将持续多日对滴滴公司在上海的数据接入情况及对不合法合规的驾驶员及车辆的清理情况进行检查，督促企业合法合规经营。

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