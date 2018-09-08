打开两岸僵局 许信良：只能寄希望于“蔡习会”

美中贸易大战延烧，台湾民进党前党主席、现任亚太和平研究基金会董事长许信良昨天以“美中对抗与两岸关系”为题，在海基会董监事会议演讲。他说，以理性主义处理涉外问题，对美中对抗，就不能选边站，就必须积极主动两边交往，但中国大陆对民进党政府采取不理性的单边主义打压，会让台湾没有选择。

据《自由时报》报道，许信良认为，台湾不应该以非理性主义回应非理性主义，“台湾还是应该积极主动寻求以对话和交往打开两岸僵局的任何可能”。他说，由于中国大陆的对台工作系统和民间一般舆论对民进党政府怀有根深蒂固的成见，这种成见很难自然改变，因此，“要打开两岸僵局，只能寄希望于两岸领导人直接会谈”。

因此，许信良强调，由台湾总统蔡英文、大陆国家主席习近平两岸两位领导人直接处理两岸关系，两岸关系一定可以出现全新气象和全新格局。

报道称，许信良今晚透过幕僚公布这篇近4000字的演讲稿。演讲中他提到，网络时代的到来，更助长了全球非理性主义的扩散和蔓延；如果理性主义不再拥有过去的主导力量，核战的恐怖未必就能阻止核战，“而最可能发生核战的地方，就是台湾海峡”。

他说，根据最近美国政府的解密文件，在50年前发生金门八二三炮战当时，美国军方曾经建议提供核子武器给台湾，但为艾森豪总统所否决，“如果台海今天发生战争，情势应当比50年前更为严峻”。

许信良认为，现在非常清楚，只有回到理性主义才能最终解决美中对抗与两岸僵局。要回到理性主义，首先，就是以理性主义处理国内问题。以理性主义处理涉外问题，对美中对抗，就不能选边站，就必须积极主动两边交往，“不选边站，就是不支持美中对抗，就是不希望美中对抗”。何况，美国和中国大陆是全球两大市场。任何国家都不愿也不能失去其中一个市场。

“当然，台湾更不能选边站”，许信良说，因为这不仅关系经济利害，更关系国家安全。以理性主义处理涉外问题，就不应采单边主义，就应该积极主动，已交往代替压制，以对话代替对抗，“选边站，不是民进党政府的政策”。

不过，他说，中国大陆对民进党政府采取不理性的单边主义打压，会让台湾没有选择；大陆因为民进党政府不接受所谓的“九二共识”，拒绝和民进党政府进行一切政府对政府的交往，并打压台湾任何可能的国际参与空间，“在美中对抗，美国打台湾牌的情势之下，这种做法无异逼使台湾选边站”。

许信良认为，民进党政府以《中华民国宪法》、《两岸人民关系条例》处理两岸问题的立场，是台湾社会对处理两岸问题所能获得的最大共识，“强迫台湾接受超出这个共识的要求，就是强人所难，就是单边主义的非理性主义行为”。

他认为，存在歧见更应该成为双方对话的理由，而不是成为拒绝对话的借口，“两岸关系毕竟关系台湾的根本利益”。台湾不应该以非理性主义回应非理性主义，还是应该积极主动寻求以对话和交往打开两岸僵局的任何可能。

许信良强调，领导人直接会谈，正是当前世界各国领袖处理双方重大问题的主要方式，“领袖毕竟拥有不同于官僚的权力、视野、和意志”。

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