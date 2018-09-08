传马云下周一辞职 阿里股价盘后跌3%

中国阿里巴巴董事长马云表示，计划下周一（9月10日）辞去阿里巴巴董事长职务，投身教育慈善事业，但仍将在阿里巴巴董事会担职，并继续指导公司的管理。该消息传出后，阿里巴巴盘后下跌将近3%。

据新浪科技网援引《纽约时报》的报道称，马云在接受《纽时》采访时表示，他的退休不是一个时代的终结，而是一个时代的开始。他表示，将把更多时间和财富花在教育事业上。他说：“我喜欢教育。”

马云曾是英语教师，于1999年创办了阿里巴巴，并将其发展成为全球最具影响力的电商和数字支付公司，改变了中国人购物和支付的方式。这也使得他的净资产超过400亿美元（约552亿新元），成为中国首富。

马云表示，他将继续担任阿里巴巴的董事会成员，并继续指导公司的管理层。马云将于周一迎来54岁生日，而周一也是中国的教师节。

另外，在本周接受彭博电视采访时，马云也曾暗示，他正在考虑更多地关注慈善事业，并以微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）为例进行了解释。

马云说，他永远不可能像盖茨那样富有，但他可以比盖茨更早退休。2014年，58岁的盖茨辞去了微软董事长一职。

另据美国媒体商业内幕（Business Insider）报道， 马云已准备好辞去阿里巴巴董事长职务，将把更多的时间和财富用于慈善事业，创立一家以他本人名字命名的基金会。

对此，阿里公关部人士否认这一消息，并表示如果真有该计划，肯定会正式对外界宣布。

据了解，阿里巴巴、腾讯、百度和京东近几年快速发展，在规模、业务范围和目标愿景方面都接近于亚马逊和谷歌等美国巨头。对中国企业家来说，50多岁就退出并不常见，他们往往在公司高层任职多年时间。

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