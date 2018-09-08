不满与台断交 美召回驻巴国、多国、萨国大使

巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多相继与台湾断交，转向与中国大陆建交。对此，美国国务院7日宣布，已召回美国驻巴国、多国、萨国的大使或临时代办。

据联合新闻网报道，美国国务院发言人诺尔特7日发布声明指出，国务院已召回驻多米尼加大使伯恩斯坦（Robin Bernstein）、驻萨尔瓦多大使曼恩斯（Jean Manes）、驻巴拿马临时代办康若珊（Roxanne Cabral），商讨该国最近与台湾断交的决定。

诺尔特表示，这三位大使或临时代办将与美国政府领导阶层会面，讨论美国如何在中美洲与加勒比海地区，支持强劲、独立且民主的机制与经济。

报道称，巴拿马去年6月与中国大陆建交，表示依“一个中国”政策终止与台湾之间的直接官方关系；多米尼加今年5月与台湾断交，萨尔瓦多则在8月宣布与台断交。

台萨断交后，美国国务院一名发言人表示，美国对萨尔瓦多这项决定深感失望，且正在评估与萨国之间的关系；该发言人并指中国大陆片面改变现状的举动有害，敦促中方节制，不可采取危害台湾人民的胁迫手段。

白宫于8月23日以发言人的名义发表声明，称美国严重关切萨尔瓦多接受中国大陆干预其内政，美国将重新评估与萨国关系，也将持续”反对“中国大陆破坏两岸关系的稳定，以及对西半球的政治干预。



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