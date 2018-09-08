国家卫健委文章被删 称国产虹鳟未检出寄生虫

中国国家卫生健康委员会于9月6日发布的一则称“国产虹鳟抽样监测未检出寄生虫”的情况说明，在其官网公开、存续一天之后，便被删除，已无法找到。但该文仍令虹鳟“入籍”三文鱼事件波澜再起，从业内人士到普通网友，均对其中的样品来源、检测方法等关键内容提出质疑。

据澎湃新闻网报道，9月6日，国家卫生健康委员会（下称卫健委）在官网发布《水产品相关问题回复》一文。该文称，今年6月，国家食品安全风险评估中心在湖南、广东、青海三省组织开展了相关水产品中寄生虫应急监测，根据文献报道和舆情信息，针对淡水养殖中常见寄生虫和中国人群寄生虫病的感染情况，开展了华支睾吸虫囊蚴、东方次睾吸虫囊蚴和颚口线虫三期幼虫监测。监测样品共92份，其中国产虹鳟63份和进口三文鱼29份，分别采样于养殖环节（50份）、流通环节（20份）和餐饮环节（22份），采样地点兼顾农村和城市。此次监测结果显示，所有样品均未检出华支睾吸虫囊蚴、东方次睾吸虫囊蚴和颚口线虫三期幼虫。

据官网资料，文中所述的国家食品安全风险评估中心，是直属于国家卫生和计划生育委员会的公共卫生事业单位，成立于2011年10月13日。作为负责食品安全风险评估的国家级技术机构，其主要职能包括开展食品安全风险监测、风险评估、标准管理等相关工作。

针对此次监测相关事宜时，一位主任级别的专家称，此次监测结果只对本批次国产虹鳟有效，“只代表进行监测的这批虹鳟中没有寄生虫，不能证明其他的都没有。”对于如何更有效地预防国产虹鳟的寄生虫风险，该专家认为，最好的方法还是进行“专门的寄生虫实验”。

值得注意的是，卫健委的上述文章在发布一天之后，此文被删除。9月7日13时30分许，澎湃新闻记者登录卫健委官网，在“新闻中心”一栏的“回应关切”中找到《水产品相关问题回复》一文，打开后可以正常阅读。但20分钟后刷新网页，“回应关切”栏目中已没有该文章。截至9月8日发稿时，在卫健委网站上仍能以“三文鱼”为关键词搜索到《水产品相关问题回复》一文，但打开网页则是“404 Not Found”。

针对此事，国家卫健委坚称未删除该文。

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