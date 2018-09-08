中国前8月外贸进出口增长9.1% 对美贸易顺差扩大7.7%

今年前8个月，中国货物贸易进出口总值19.43万亿元（人民币，下同），比去年同期（下同）增长9.1%。其中，出口10.34万亿元，增长5.4%；进口9.09万亿元，增长13.7%；贸易顺差1.25万亿元，收窄31.3%。

据海关总署网站消息，8月份，中国进出口总值2.71万亿元，增长12.7%。其中，出口1.44万亿元，增长7.9%；进口1.27万亿元，增长18.8%；贸易顺差1797.5亿元，收窄34.2%。

据了解，前8个月，中国一般贸易进出口11.43万亿元，增长13.1%，占中外贸总值的58.8%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口5.9万亿元，增长10.1%；进口5.53万亿元，增长16.5%；贸易顺差3672.7亿元，收窄39.7%。同期，加工贸易进出口5.19万亿元，增长2.3%，占26.7%，下滑1.8个百分点。其中，出口3.24万亿元，增长0.2%；进口1.95万亿元，增长6.1%；贸易顺差1.29万亿元，收窄7.6%。此外，中国以保税物流方式进出口2.11万亿元，增长15.7%，占中外贸总值的10.8%。其中，出口6816.9亿元，增长16%；进口1.42万亿元，增长15.6%。

对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前8个月，中欧贸易总值2.87万亿元，增长6.2%，占中贸总值的14.8%。其中，中对欧盟出口1.7万亿元，增长4.4%；自欧盟进口1.17万亿元，增长8.9%；对欧贸易顺差5406亿元，收窄4.1%。中美贸易总值为2.67万亿元，增长5.9%，占中外贸总值的13.7%。其中，中对美国出口1.96万亿元，增长6.5%；自美国进口7141.3亿元，增长4.4%；对美贸易顺差1.24万亿元，扩大7.7%。

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