中国将修订《国家流感大流行应急预案》吸纳禽流感防控经验

据悉，中国将修订《国家流感大流行应急预案》，吸纳中国禽流感防控经验，同时配套修改中国国家卫生健康委员会及相关部门预案，研究制定完善流感大流行的各项技术方案和指南。

据《新京报》报道，与季节性流感不同，流感大流行堪称世界灾难。 中华预防医学会会长、中国工程院院士王陇德在“2018世界流感大会”致辞中指出，在过去的100年中全球有明确流行证据的流感大流行出现过五次，累计造成数亿人感染和数千万人死亡。

中国是受流感危害最为严重的国家之一。王陇德进一步指出，相关文献认为，1957年、1968年发生的两次流感大流行都是从中国开始的，中国也是近年来人感染新亚型禽流感病毒的高发地区。其中，1997年首先在香港特区出现的人感染高致病性H5N1亚型禽流感以及2013年首次在中国华东、华南地区发现的人感染H7N9亚型禽流感尤为引人关注。

国家卫生健康委员会卫生应急办公室主任许树强在会上介绍说，非典以后中国于2005年建成了覆盖全国的传染病和突发公共卫生事件信息直报网络，信息报告时间从原来的五-七天缩短到两-四个小时。

他透露，下一步中国将在现行2011年版《国家流感大流行应急预案》基础上，吸纳中国在禽流感防控中的经验，借鉴世界卫生组织2017年版的《流感大流行风险管理指南》，对应急预案进行修订。同时，配套修改国家卫生健康委员会及相关部门的各类部门预案，分门别类，研究制定完善流感大流行的各项技术方案和指南。

他还表示，中国明年将在在全国范围内或分区域开展卫生应急模拟实战演练，吸收中国以往富有成效的做法，借鉴世界卫生组织和美国等国家在演练上的做法，提升中国突发公共卫生事件应对演练的能力。同时，做好季节性流感和人感染禽流感的防控。

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