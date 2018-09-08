美召回中美洲三大使 台前外长程建人：前所未有

美国宣布召回巴拿马、多米尼加和萨尔瓦多大使，以了解这三国与中华民国断交的决定。对此，台湾外交部前部长程建人指出，这个做法“前所未有”，美国要加强对台关系箝制中国大陆，凸显“台湾是美国很好的筹码”，但我们不能认为这样就没事了，对于维持外交关系上还是要加把劲。

据联合新闻网报道，程建人指出，美国现在跟中国大陆在各方面的竞争对立越来越厉害，台湾显然是美国很好筹码，透过加强台湾关系来箝制中国大陆；以前美国不允许他的驻外大使和台湾人员接触，若接触还会遭到国务院的提醒和斥责，现在美国为了加强和台湾的关系，在这方面越来越放松，而且美国也感受到台湾目前只有17个邦交国，外交状况继续恶化下去，不光是台湾的国际空间受影响，国际社会也会认为大力支持台湾的美国“没做什么”。

程建人也分析，民调显示，不光是国会，一般美国民众都认为中国大陆对美国是潜在威胁，任何可制衡中国大陆的，美国都愿意做。加上美国期中选举将届，外交上采取对中国大陆的强硬作法，对特朗普来说有益无害。

对于召回大使对台湾产生的效应，程建人则认为，短期来看对台湾有利，友邦国家可能正在考虑跟中国大陆建交，因为美国打招呼，这些国家可能会比较谨慎；长期而言，这无法解决问题，毕竟这些国家虽然小但是还是要维持自己的国家利益。

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