美警检：刘强东案尚未结案 调查仍在进行

美国明尼苏达州（简称明州）警方和检方于当地时间7日表示，有关京东集团创始人兼首席执行官刘强东在明州涉嫌卷入的性侵案仍在调查中。

据财经网报道，明州阿波利斯市警方发言人艾尔德(John Elder)7日称，“这起案件在（当地时间）7日的新进展是，目前还没有结案，仍在调查中。”

明州警方的一份声明显示，“一旦调查完成，警方搜集的信息将被递交给县检察官办公室，这是标准程序。”明州亨内平县检察官办公室也确认了有关警方的声明。

“我们尚未收到警方的调查报告，也就意味着目前这起案件仍在调查阶段。” 明州亨内平县检察官办公室发言人拉扎斯基（Chuck Laszewski）表示，“所以此前有传闻说本周五（当地时间7日）会结案等都是不实信息。”

此前刘强东在美国的辩护律师弗莱德伯格(Joe Friedberg)曾在接受媒体采访时表示，相信此案将在当地时间本周五（7日）结案，并且“不会有任何指控”。弗莱德伯格此前在接受明州当地媒体StarTribune采访时表示：“刘先生没有任何不当行为，警方已经释放他并且没有对他进行任何限制，我敢用我的律师执照担保他不会受到指控。”

拉扎斯基透露，目前警方的调查进度仍在正常处理区间，因为类似案件的调查并没有固定的期限和规定。

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