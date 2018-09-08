滴滴今起试运营全程录音 网友对此意见不一

根据滴滴公布的整改措施，今日滴滴将在快车、优享、专车等网约车业务中试运营全程录音功能。网友对此意见不一，录音是否能保证乘车安全，或仍待时间验证。

据中新网报道，开启录音非常简单。在司机端，司机只需更新到最新版本的滴滴车主APP，打开点击出车后，根据相应的录音授权提示、阅读相应的规则后，点击授权，即可一键开启。

该模式下，行程中滴滴车主APP会自动开启录音，与全程路线平台监控一起为司机、乘客构建行车环境。

在乘客端，乘客需更新到最新版本的滴滴出行APP，在呼叫快车、优享、拼车或小巴前，根据相应的录音授权提示、阅读相应的规则后，点击授权，即可一键开启。

乘客授权并一键开启模式下，行程中也是滴滴车主APP会自动开启录音。

据滴滴介绍，录音功能为授权后自动开启，不授权则不能正常使用网约车。

对于滴滴这次整改措施，尤其是全程录音功能的试运营，不少网友称，“我觉得很有用，让司机不敢胡说”、“录音让坏人畏惧”。

据媒体报道，网约车上，言语性骚扰时有发生。此前发生的空姐打顺风车遇害一事中，当时嫌疑人在案发前，就曾有一起言语性骚扰投诉记录。

也有网友认为，“录音只是取证，比如司机或者乘客骚扰对方，可以有录音做证据，至于出人命，录音作用就不大了。”

还有网友担心录音会泄露个人隐私。滴滴强调，开启录音功能在加密保存数据、保障司乘隐私的前提下进行。

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