台外长投书马国媒体 盼台加入联合国体系

马来西亚全国最大专业英文主流媒体日前刊登台湾外交部长吴钊燮投书，除提及台湾可帮助落实联合国的永续发展目标外，也表达希望台湾可加入联合国体系的看法。

据联合新闻网报道，《优势财经日报》（The Edge Financial Daily）以“台湾能帮助落实联合国的永续发展目标”（Taiwan canhelp with United Nations' global goals）为题，6日在其第21版全球新闻刊登这则专文。

投书开头表示，2015年联合国第70届大会通过“2030年永续发展议程”，确立为全球迈向一永续性、有弹性的远大目标前进。联合国也承诺建构成一可振兴全球永续发展的伙伴关系，包括所有国家、所有利益相关者和所有人类，如此任何人都不该被遗漏。

投书指，尽管如此承诺，台湾2300万人仍被排除在联合国体系之外。这违反联合国所揭示的普遍性原则，剥夺台湾及国际社会为共同利益而努力的机会。

台湾虽被排斥参加联合国举办的会议、活动和机制，但从未逃避作为一个负责任利益相关者的职责。

为落实联合国永续发展议程倡议，2017年台湾发表首部“国家自愿检视报告”，详细介绍台湾实施联合国“永续发展目标”的整体作法。

台湾也向其他国家提供发展援助，包括在太平洋、亚洲、非洲、拉丁美洲和加勒比海地区提供各种援助计划。这些计划帮助前述地区的国家实现洁净能源、粮食安全、食品安全、永续农业、良好教育、全民健康覆盖及减灾适应。

虽然台湾的宝贵贡献在全球广受好评，但联合国仍继续无视台湾能够做出的贡献。台湾的护照几乎已被全球所有国家承认，但台湾观光客、专家和专业人士被拒绝进入联合国场域参访，只因为联合国不接受中华民国的护照。

投书表示，联合国拒绝台湾的记者进入联合国采访相关会议和活动，但所有这些人民从事的活动皆是符合台湾人民和全球的利益。

投书称，最令人失望的是，联合国继续误用1971年联合国大会第2758号决议，并为排斥和孤立台湾来做辩解。正如台湾之前指出的症结，这项决议既没有解决台湾及其人民在联合国体系的代表权问题，也没有界定台湾与中国大陆之间的关系。

文中进一步指出，所谓“一个中国原则”一直受到许多联合国会员国的挑战。联合国身为一个为全人类服务的组织，单方面界定台湾的地位是谬误的。

在人类面临诸多挑战的关键时刻，包括所有国家、所有利益相关者和所有人类的全球合作变得更加重要。排除台湾这样一个有意愿和有能力的伙伴，联合国不仅侵犯台湾2300万人的基本人权，而且严重伤害人类的福祉。

为体现联合国与全人类相关的理想，联合国应承受外部压力并接纳台湾平等参与联合国体系。

据悉，《优势财经日报》是马来西亚第一大英文专业财经日报，为政经、智库、学研机构、专业人士、外交界及社会菁英等每日必读的报纸，深受各界重视，对马来西亚中、上阶层社会菁英具有重要影响力。

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