中国上半年方便面销量增长4.5% 行业回暖并向健康化转型

9月7日在第十八届中国方便食品大会新闻发布会上，中国食品科学技术学会公布2018年上半年方便面行业企稳回暖，销量增长4.5%，销售额增长8.6%。与会专家指出，方便面行业将迎来多元化创新升级，产品向健康、营养转型。

据《新京报》报道，此次中国方便食品大会由中国食品科学技术学会主办，业界专家与企业代表共同探讨方便面行业创新发展方向。

1958年，第一包方便面诞生在日本。2017年，方便面在全球产量1000亿包，中国已成为全球最大的方便面市场。中国食品科学技术学会在会上公布数据显示，2018年上半年，方便面行业销量增长4.5%，销售额增长8.6%，实现双增长。方便面五大龙头企业康师傅、统一、今麦郎、白象、日清占据市场份额85%以上。

据报道，销量企稳回暖背后，是方便面企业全面发力的创新。国家食物与营养咨询委员会副主任、中国农业科学院农产品加工研究所魏益民介绍2018年方便面在创新上整体呈现营养美味、价值提升、回归厨房风味的趋势，也更加注重减油、降盐。

魏益民说，创新具体包括将“地方小吃”实现传统食品工业化，如康师傅结合广东区域的传统饮食习惯，打造枸杞胡椒猪肚煲鸡面等。此外，以营养健康为本，产品回归传统，成为方便面又一趋势。同时，消费升级加速了方便食品市场的细分，开始专注特定人群的产品研发，丰富产品品类。如康师傅推出定位25-35岁年轻粉领的番茄鲜蔬面；统一创新推出“藤娇”扩大了方便面的口味；日清推出面向年轻女性可以控制热量的富含食物纤维的合味道产品。

中国食品科学技术学会理事长孟素荷指出，中国新一轮的消费升级，呈现消费分层中的多元化立体结构，方便面行业将原有扁平化的产品线和价格带拉长、加宽，正向健康、营养转型。

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