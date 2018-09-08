云南墨江排除发生更大地震的可能

8日10时31分，云南普洱市墨江县发生5.9级地震。云南省地震局今日中午发布消息称，截至8日13时整，墨江地震序列已发生38次；排除发生更大地震的可能。

据中新网报道，经中国地震台网测定，今日10时31分，在云南普洱市墨江县(通关镇)发生5.9级地震，震源深度11公里。震中距离墨江县城约24公里，距离普洱市城区约80公里，震中50公里范围内的人口约55万人。

据初步核实，目前，地震已造成四人受伤，21间房屋受损。具体灾情还在进一步统计中。

云南省地震局今日召开新闻发布会称，据普洱、西双版纳、临沧、红河、楚雄、玉溪等地震部门报告：此次地震，普洱普遍有感，宁洱、墨江、思茅区震感强烈。西双版纳景洪震感强烈，楚雄双柏、楚雄、禄丰、南华、牟定有震感。红河除泸西、弥勒两县未收到报告外，其余县区都有感。玉溪元江、华宁、通海、新平震感强烈。临沧八县区均有感，临翔区、云县震感强。有感面积达3万多平方千米。

截至9月8日13时整，9月8日墨江地震序列共发生38次。按M(国家标准震级)统计，其中2.0至2.9级2次、3.0至3.9级1次、4.0至4.9级2次、5.0至5.9级1次。

云南省地震局透露，从1900年以来，此次地震震中50公里范围内共发生5级以上地震四次，其中5.0-5.9级地震3次、6.0-6.9级地震一次，最大地震为1979年3月15日宁洱6.8级地震。历史最大地震与本次地震相距约50公里。震区地震构造复杂，分布有多条活动断裂。本次地震发生在阿墨江断裂附近，阿墨江断裂最新活动时代为早更新世，晚更新世以来无活动迹象。

地震发生后，云南省地震局立即启动三级响应，成立前后方指挥部，并于震后一小时，派出44人的现场工作队赶赴震区，开展震情监视、灾害损失评估、防震减灾宣传等工作。

云南省地震预报研究中心主任苏有锦表示，目前，震区已排除发生更大地震的可能。

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