报告称中国开放共享缴费模式市场2020年将达1.5万亿元

《共享经济下的便民服务创新》今日在浙江宁波发布。该报告说，2017年，中国开放共享缴费模式市场规模约2500亿元(人民币，下同，约500亿新元)。未来三年，市场规模有望保持年均80%的增速，到2020年达到1.5万亿元。

据中新网报道，这份报告是由中国国家信息中心分享经济研究中心联合中国光大银行在全球智能经济峰会暨第八届智慧城市博览会高层论坛上发布的。

报告指出，日常生活缴费多跑腿、排长队、不透明、体验差等问题，一直是便民服务的痛点。近年中国大力推进以民生为中心的公共服务改革，推进缴费服务的普惠化和便捷化是深化公共服务改革的必然要求。

报告认为，缴费服务模式创新大致经历了到家到店模式、分散终端模式、开放共享模式三个发展阶段。开放共享模式能够整合高度分散的三方用户：一是水、电、燃气等基础设施服务商以及物业、教育、医疗等服务提供者，二是银行、支付公司、电商平台、微信、支付宝等缴费渠道，三是个人、企业、商户等各类缴费用户，平台为三方提供高效精准服务，构建一个普惠化的缴费生态系统。

报告指出，开放式缴费可以显著提升缴费的便利化程度，降低缴费服务成本。开放共享模式能够低成本、高效率、批量化上线缴费项目，每接入一个缴费项目即可节省市场拓展、系统开发等费用约30万元。如果全社会缴费项目均采用开放共享模式，将节省上千亿元的社会投入。

但报告也指出，行政性垄断、自然垄断和排他性协议等原因，导致缴费服务市场存在限制、排除竞争的现象；在技术标准方面，银行、收费单位、缴费渠道等机构的信息化系统存在兼容性不足的问题，进而造成大量的“信息孤岛”和“数据烟囱”等问题。

报告认为，中国缴费服务市场将进一步放开，缴费业务走向开放共享模式是大势所趋，开放共享缴费模式将从基础设施服务领域，逐步渗透到更多的公共和生活服务领域

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