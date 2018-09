UGL事件 梁振英回应NCA不续查：英国政府不会偏帮我

周二(4日)到伦敦了解英国国家打击犯罪调查局跟进香港前特首梁振英“UGL事件”进程的民主党立法会议员林卓廷,昨日证实梁振英较早前fb所言,NCA已复信通知,不再调查事件。梁振英昨晚在fb发表网志,标题是〈英国政府不会偏帮我,泛民政客“迫”什么?〉。

据明报报道,梁振英在网志中先指,网台D100日前一个关于UGL事件的节目,标题是“林卓廷约英国议员见面,迫英国执法机构彻査UGL事件?”。梁振英指,涉及事件的DTZ(戴德梁行)、UGL和RBS银行(苏格兰皇家银行),都是上市公司,有街外股东,有内部监察制度,有全职法律顾问,“如果我2011年签的‘不竞争,不挖角’离职协议有问题,人家要等林卓廷‘迫’执法机关调査吗?”

梁振英再引述林卓廷收到NCA的书面公函尾二段,指是“可圈可点”:“I have noted your request to meet with representatives of the agency in your most recent correspondence to the Director General of the NCA, but regret that this will not be possible as it is unlikely to alter our assessment”。

梁振英将这段译为:“我注意到你在最近给总监的通讯中,要求和我局代表会面,但我遗憾地告知你这是不可能的,因为(会面)不大可能改变我们的研判”。梁然后指,“人家已经有结论了,林卓廷等人就是要‘迫’,非要人家延续调査不可。‘迫’得无功而还,就要求英国的反对党议员、非政府组织‘透明国际’和英国《卫报》加入‘迫’。”

梁振英最后写道,事情反映“NCA是林卓廷等人在英国的最后机会了”,今天泛民仍然“不许结案”,“打击的不仅是个人,而是制度”,“这是我们追求的民主、法治和自由社会吗?”

另外,梁振英在这篇帖文中,只附上NCA给林卓廷复信的副本,仍未展示NCA给他自己的复信全文或副本。梁振英回复明报查询时指,律师建议不公开NCA给他的信件,是避免影响日后可能在英国的索偿行动。

