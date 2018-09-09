今年中国已有11地撤县设市获批，接近去年全年数量的两倍

云南昭通市水富县撤县设市获批后，今年全中国撤县设市成功的地区数量已达到11个，逼近去年一整年获批数量的两倍。

据澎湃新闻报道，9月7日，云南省政府网站发布《国家同意云南省撤销水富县设立县级水富市》称，根据《民政部关于同意云南省撤销水富县设立县级水富市的批复》（民函〔2018〕108号），经国务院批准：同意撤销水富县，设立县级水富市。以原水富县的行政区域为水富市行政区域，水富市人民政府驻云富街道人民东路3号。水富市由云南省直辖，昭通市代管。

在大规模“县改市”已尘封20年之后，中国国务院2017年“解冻”了撤县设市的审批，当年，河北省平泉县、浙江省玉环县、陕西省神木县、四川省隆昌县、湖南省宁乡县、贵州省盘县6个县获批撤县设市。

今年3月13日，国家发改委网站公布的《国家发展改革委关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》提到，2018年要加快培育新生中小城市，“稳妥有序增设一批中小城市，继续开展撤县设市、撤地设市，推动城市群及国家新型城镇化综合试点地区范围内符合条件的县和非县级政府驻地特大镇率先设市。

今年以来，陕西彬县、江苏海安县、湖北京山县、黑龙江漠河县、山西怀仁县、贵州兴仁县、安徽潜山县、广西荔浦县、山东邹平县、甘肃华亭县10地“撤县设市”先后获批。最新获批的水富也成为了国务院2017年“解冻”撤县设市审批以来，云南首个实现该目标的县。

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