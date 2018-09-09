赴韩中国游客连续两个月增45%以上 乐天开启促销

韩国业内人士近日表示，韩国零售商正越来越多地与中国移动支付平台联手，以吸引更多的中国游客。今年7月，赴韩中国游客达到410337人，比2017年7月增加45.9%。不过，今年的最新数据仍然低于2016年7月的917519人。值得一提的是，今年6月赴韩旅游的中国游客人数为379891人，比2017年6月增长49%。

人民日报海外网引述韩联社报道称，韩国零售巨头新世界食品集团（Shinsegae DF Inc。）表示，其所有门店都采用了银联的二维码支付系统，还在江南分公司为银联VIP用户开设了高级休息室，提供各种服务，包括行李寄存等。“我们将采用支付系统，以满足中国客户的各种需求，并在为他们创造更好的旅游环境方面发挥主导作用。”新世界集团一位工作人员表示。

此外，韩国零售商一直在加快营销，以吸引更多中国游客。在韩国免税店业排名第一的乐天免税店（Lotte Free）表示，已与中国最大的在线支付平台签署合作协议，开展联合促销活动。

另据韩国《亚洲经济》消息，随着大陆游客访韩团体游解禁，韩国各大航空公司新设赴华往返航线，为重返韩国的游客大军提前做准备。9月19日起，济州航空将新开仁川往返海口的航线。10月28日起，还将开设釜山金海国际机场往返烟台的航线，每周往返各四班，分别于每周一、二、四、六。此外，韩亚航空运营的仁川往返浦东航线目前有4架小型客机，近日将新增1架中型客机。

另外，韩国业界仍紧盯中国游客的节假日出行。韩国航空业界相关人士表示：“9月中秋节和十一国庆节期间有望迎来更多中国游客，航空公司第三季度业绩预计也会有显著改善。”

据悉，今年“五一”期间，乐天免税店的中国顾客消费金额已有大幅上涨。假期期间，乐天免税店整体的销售额同比增长了45%，其中，中国顾客所占比重达70%。同时期，新世界免税店的中国顾客消费额同比增长了95%。

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