俄媒：中国成功阻止人才外流

中美除了关税纠纷之外，还有争夺高级人才的世人看不见的战争。据中国一所名牌大学的资料，大多数青年学者不再争取去美国，而是宁愿留在家里。

新浪财经引述俄罗斯卫星通讯社报道，指中国大学生不愿留在国外的原因有两个：给国内学者们的高工资以及华盛顿常给扣的“间谍”帽子。

报道指，过去几年95%以上的中国大学生在国外获得硕士或相应学位后，都是更愿留在那里。但在去年年底前84%以上的留学生回到了祖国。而且其中大多数都是在最近五年做出这种选择的。近年来中国科学家们的收入增长迅速。他们同美国同行的工资相差无几。

还有一个因素是今年6月白宫开始对华裔学生开始采取不客气的措施。背后原因实际上是担心中国会超过美国而成为全球科学领先者。

美国科研经费暂时全球第一，但是中国很快就有可能在这方面超过美国，或许到今年年底。

莫斯科大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫在接受《独立报》采访时指出，“中国的确高度重视提高科学家们的工资并为他们提供物质技术上的保证。中国就在国际学术杂志上发表的文章的数量而言，在全球排名第二。这促使中国研究者们留在国内工作。中国还有大量吸引外国一流科学家以及本国在外（例如，在美国）知名学者回国的计划”。

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