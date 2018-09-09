人民日报“钟声”：中朝友好合作关系正焕发出新的生机与活力

今天（9月9日），朝鲜迎来建国70周年。应朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜民主主义人民共和国政府邀请，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书作为习近平总书记、国家主席的特别代表，于9月8日率中国党政代表团访问朝鲜，并出席朝鲜建国70周年庆祝活动。

《人民日报》刊登署名“钟声”的文章，称中方这一安排，既是中朝双方就重要节庆相互致贺的友好传统的延续，也充分体现了中方在新形势下对中朝关系的高度重视，有利于进一步推动落实两党两国最高领导人达成的共识，有利于不断巩固发展中朝传统友谊，也有利于维护地区的和平与稳定。

文中指70年前的今天，朝鲜民主主义人民共和国成立，标志着朝鲜人民走上了当家作主和建设社会主义国家的崭新道路。70年来，在金日成主席、金正日总书记、金正恩委员长和朝鲜劳动党的坚强领导下，朝鲜人民自力更生，艰苦奋斗，克服重重困难，在社会主义革命和建设事业中取得了令人瞩目的成就。近年来，金正恩委员长继承金日成主席、金正日总书记的遗志，团结带领朝鲜人民在发展经济、改善民生方面采取了一系列积极举措，取得了前所未有的显著成果。

今年4月举行的朝鲜劳动党七届三中全会被称为“具有转折意义的政治事件”，以金正恩委员长为首的朝鲜劳动党中央提出了经济建设的战略路线，对朝鲜的人力物力资源进行总动员，集中全力投入到发展社会主义经济和提高人民生活水平的斗争中。金正恩委员长在此次全会上强调，全党全国要集中一切力量贯彻社会主义经济建设的战略路线。几个月来，金正恩委员长密集视察工厂、农村和重点项目建设工地，对全面提速国家经济建设作出了明确指示，为朝鲜大力发展经济、不断提高人民生活水平描绘了美好前景。

今年以来，在有关各方的共同努力下，曾经一度趋于紧张的朝鲜半岛局势重新回到对话与协商的正确轨道。朝韩领导人板门店会晤和朝美领导人新加坡会晤，都对朝鲜半岛问题的政治解决进程发挥了推动作用。本月初，朝韩双方就在平壤再次举行领导人会晤达成一致。金正恩委员长在会见韩国特使团时强调，在朝鲜半岛彻底消除武装冲突危险和战争恐惧，将这片土地变为没有核武器与核威胁的和平家园，是朝鲜的坚定立场和他本人的意志。

中朝是山水相连的友好近邻，两党两国老一辈领导人亲自缔造和精心培育的传统友谊是双方共同的宝贵财富。传承发扬中朝传统友谊，符合双方共同利益，是双方共同的战略选择。今年3月以来，习近平在不到3个月时间内同金正恩三次会晤，就发展新时代中朝关系达成四方面原则共识，为两党两国关系发展指明了方向，开启了中朝关系发展新篇章

中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，无论国际和地区形势如何变化，中国党和政府致力于巩固发展中朝关系的坚定立场不会变，中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。中国支持朝鲜发展经济、改善民生，支持朝鲜走符合本国国情的发展道路，是这一立场的体现；中国坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题并为此积极发挥建设性作用，也是这一立场的体现。

以落实习近平与金正恩历史性会晤达成的重要共识为动力，中朝友好合作关系正焕发出新的生机与活力。展望未来，只要中朝双方共同努力，推动双边关系长期健康稳定发展，就能够更好造福两国和两国人民，也必将为本地区的和平、稳定与发展贡献力量。

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