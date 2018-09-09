中联办推动两地科教交流 硕果累累

中联办今日（9日）再次举办开放日。香港回归21年来，中联办对促进两地交流合作，作出了重要贡献，是在推动两地科教合作方面牵线搭桥，硕果累累。

据《大公报》报道，内地政府最近出台的为香港同胞在内地学习、就业、生活提供便利的政策措施，以及在解决国家科研项目资金不能过境香港的问题上，都有中联办的积极推动和参与。青少年是香港的未来，中联办亦一直支持特区政府和香港青少年同心同行，并全力推动香港青少年融入国家发展大局，把握在内地学习、实习和工作的机遇。

国家主席习近平去年7月1日在香港主持香港特别行政区第五届政府就职典礼时表示，中央有关部门会积极研究出台便利港人在内地学习、就业、生活的具体措施。此后，一系列便利港人内地发展的举措不断发布，例如港人在内地工作毋须申办就业许可、合资格港人可申请内地居住证等；为了这些惠港举措的实施，中联办做了大量推进工作。

针对香港学者反映最多、最强烈的关于国家科研项目资金不能过境香港的“老大难”问题，中联办深入大学实验室调研，走访院士教授听取意见，多次召开座谈会，鼓励在港两院院士积极向国家和特区政府建言献策。习主席收到24名香港两院院士联名信后高度重视，并作出重要指示；中联办配合国家科技部及中央有关部门落实指示要求，最终解决有关问题，从而推动香港更好地参与国家科技强国建设。

中联办亦切实履行职责，发挥桥樑和纽带作用，促进香港与内地之间的经济、教育、科学、文化、体育等领域的交流合作，例如2005年北京师范大学─香港浸会大学联合国际学院在珠海成立，该校为全国首家内地与香港合办的大学。2014年4月，国家教育部亦正式批准设立香港中文大学（深圳）；很多香港学生和教师亦愿意到内地参观、交流和学习，中联办亦予以积极推动，协助两地建立“姊妹学校”700多对。

中联办一直关心香港青少年的发展。农历新年时，中联办主任王志民转交习主席给香港“少年警讯”成员的回信，并转达习主席对香港青少年的关心和问候。他叮嘱“少年警讯”成员“不辜负习近平主席的期望，把爱家和爱国统一起来，把实现个人梦、家庭梦融入国家梦、民族梦之中，努力学习，早日成才，服务香港、报效祖国”。今年三月两会期间，王志民在北京出席了“国家发展战略与香港青年机遇”座谈会，表达了中联办与香港青少年同心同行的愿望。

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