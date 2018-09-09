中国上月出口涨两成外贸态势稳

中国海关总署昨公布，按美元计价，中国8月进口同比增20%，虽较前值回落7.3个百分点，但仍优于预期；出口续有增长，同比增9.8%，仅略逊预期的10%，较前值回调2.4个百分点。按人民币计价，8月中国进出口总值2.71万亿元（人民币，下同），增长12.7%；其中，出口、进口分别录1.44万亿元和1.27万亿元，分别增长7.9%和18.8%。有分析员指出，尽管中国进出口上月增速双双回落，但落幅有限，整体而言，中国外贸仍延续较好增势。

《大公报》引述交银金研中心高级研究员刘学智明言，美元计价出口虽略下滑，但仍在10%左右水准，而进口增速更稳定在20%，表明目前中国整体贸易运行态势依然平稳，“进口促进政策的显效、消费品及汽车零部件进口关税的调降，及财政金融政策的偏松调节，均对实体经济特别是企业端需求构成提振”。

值得一提的是，今年前8个月，中国货物贸易进出口总值19.43万亿元，同比增9.1%；其中，出口10.34万亿元，增长5.4%；进口9.09万亿元，增长13.7%。同期，中国一般贸易进出口11.43万亿元，增长13.1%，佔外贸总值58.8%，较去年同期提升2.1个百分点；一般贸易顺差报3672.7亿元，收窄39.7%。此外，加工贸易进出口5.19万亿元，增长2.3%，佔外贸总值的26.7%，较去年同期下滑1.8个百分点；加工贸易顺差为1.29万亿元，收窄7.6%。

浦发银行综合战略发展部高级研究员宋艳伟表示，当前国际贸易环境仍处高景气阶段，这对中国外贸构成有力支撑，且年初以来波罗的海乾散货指数持续走高，CRB现货指数亦处上升通道，短期全球贸易增速依然乐观；同时，前8个月人民币兑美元贬值约5%，对中国出口促进作用强于贸易战带来的利淡影响；再者，扩大进口已成为经济高质量发展的新动力，“扩大进口”政策，亦可发挥进口对宏观经济平衡和结构调整的重要杠杆作用。

8月下旬美国在301调查项下对自中国进口的160亿美元产品加徵25%关税，并拟针对2000亿美元中国产品继续加徵关税，甚至不排除进一步加大所谓“贸易制裁”规模的可能性。

展望未来，申万宏源宏观分析师王健认为，人民币匯率上月明显贬值，或影响美元计价中国出口的表现，在全球经济边际趋弱、大宗商品价格涨幅回调、中国内需偏弱及工业生产放缓背景下，中国进出口均面临回落压力。

宋艳伟判断，未来出口或趋弱，特别是四季度贸易摩擦对进口的影响或更为显现。不过，年内进口增速料仍会高于出口，并维持两位数增长。

刘学智说，当前中美贸易摩擦负面影响有增大风险，加之中国对俄罗斯、巴西等新兴经济体出口势头明显减弱，未来中国出口或继续承压。他续称，得益于中国经济的平稳运行，及进口促进政策的持续显效，后期国内需求仍有望维持平稳，特别宏观政策的偏松调节，将继续促进中国进口需求增长，预计2018年中国进口增速仍延续两位数增长。

对于经济前景，中诚信国际宏观首席分析师袁海霞强调，尽管中国制造业进出口景气度8月持续回落，但在宏观政策“预调微调”下，企业生产已有一定改善，经济短期下行风险料已缓释，未来应关注贸易战长期化对中国经济增长的不确定性。

早报订户新闻，更多精彩等着您！