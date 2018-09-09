前八月众中国出口汽车增长超两成

中国海关总署昨天发布的最新一期外贸进出口数据显示，上个月中国货物贸易进出口总值2.71万亿元，同比增长12.7%。其中，出口1.44万亿元，增长7.9%；进口1.27万亿元，增长18.8%；贸易顺差1797.5亿元，收窄34.2%。

人民日报网报道，今年前八个月中国货物贸易进出口总值19.43万亿元人民币，同比增长9.1%。其中，出口10.34万亿元，增长5.4%；进口9.09万亿元，增长13.7%；贸易顺差1.25万亿元，收窄31.3%。

昨天发布的数据显示，今年前八个月中国对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场的进出口均继续增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速则高于整体水平2.9个百分点，占我外贸总值的27.3%，比重继续提升。此外，备受关注的中美贸易数据显示，今年以来中美贸易总值为2.67万亿元，同比增长5.9%，占中国外贸总值的13.7%。其中，中国对美国出口1.96万亿元，增长6.5%；自美国进口7141.3亿元，增长4.4%。

今年以来，中国机电产品出口增长。数据显示，今年以来，前8个月出口额超过6万亿元，同比增长7%，占出口总值的接近六成，电器及电子产品和机械设备出口都有单位数增长。但同期内中国的传统劳动密集型产品出口则出现下降，其中服装出口下降6.2%，鞋类下降9.6%，箱包下降4.7%，玩具下降3.5%。劳动密集型产品合计出口接近2万亿元，同比下降2.5%，占出口总值接近两成。另外，今年以来，中国进口汽车78万辆，同比有所减少；出口汽车则大幅增长超过两成，达到76万辆。

数据还显示，今年以来中国对原油、天然气等能源商品进口量增加，进口均价也明显上涨。今年前8个月，中国进口原油近3亿吨，同比增加6.5%，进口均价为每吨3271.5元，同比上涨26.2%，进口天然气5718万吨，增加34.8%，进口均价为每吨2578.6元，上涨14.9%；进口成品油2185万吨，增加8.7%，进口均价为每吨3816.2元，上涨17.8%。

同期，中国对大豆进口量则呈现量减价跌态势。今年以来，中国进口大豆6200万吨，同比减少2.1%，进口均价为每吨2780.5元，同比下跌2.6%。

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