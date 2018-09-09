滴滴上线车内录音服务 将录音直接加密

滴滴昨天（9月8日）上线车内录音服务功能，使用滴滴快车等服务前必须先授权录音安全保护功能，才可以正常叫车。

《北京青年报》发现，在呼叫滴滴快车、专车、拼车等车辆时，会弹出“请授权录音安全保护”的提示，乘客只有在点击“同意并授权”后，才可以正常继续叫车，否则只得取消订单。根据该提示，在乘客进行授权后，每次行程中车主端会开启录音；该录音主要用于差评或投诉时，可向平台申请核查录音，有据可依。滴滴表示，将严格保密录音，该录音直接加密上传，在保存7天后，将自动删除，如有纠纷，会适当延长保存时间。

在此次乐清顺风车事件后，滴滴方面于9月6日公布了七项安全措施，其中就包括此次的全程录音功能。今年5月，在郑州21岁空姐乘顺风车遇害事件后，滴滴就曾整改顺风车，并就两个问题向社会寻求建议，其中一个就是，是否可以考虑在车内对每个行程全程录音；另一个是否给予有轻微犯罪记录人员成为车主的机会。当时，滴滴表示，在现实场景中，大多数司乘纠纷的投诉，双方都各执一词，难以提供有力的证据，给平台判责带来非常大的困难，也让很多司机和乘客认为平台偏袒一方或者不作为。那么就可以考虑在车内对每个行程全程录音（将明确告知用户，并经过用户授权方可使用软件），在提升服务质量的同时，方便在发生车内纠纷或治安刑事案件（例如性骚扰）时取证判责。为保护司乘隐私，录音资料不保存于个人手机，将直接加密上传服务器，保留72小时后自动删除。从昨天公布的最后实施细节来看，该措施最后被确定使用，在服务器中保留的时间从72小时延长到了7天。

北京志霖律师事务所副主任、中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领表示，这个举措应该是为了保护乘客安全，同时通过保留证据，可为及时解决司乘纠纷及投诉提供依据。不过，录音涉及到司机和乘客的个人隐私，应明确告知，录音功能的开启应由司机或乘客主动选择开启。根据滴滴方面的《录音信息收集及隐私保护协议》，录音仅在车主及乘客用户均同意的情况下开启，录音将实时上传至滴滴服务器，车主或乘客无法自行下载、调取或播放录音。

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