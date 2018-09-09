蔡英文办公室被淹 民进党人士称"让水好好淹一回"

由于台湾雨势猛烈，导致台北市、新北市多处积水。

据台湾《中时电子报》报道，有网友在路过蔡英文办公室前发现门前淹水严重，网友在网上发图并配文称：“刚刚经过凯道，发现蔡英文办公室前，水就快淹到汽车排水管高度了，还有很多警察在指挥交通，云豹甲车又可以亮相了。”有网友酸说，这下蔡英文可以第一时间勘灾了。还有有民众不解问：为什么民进党上台后会到处淹水？

台湾水利部门8日晚间已对台北部分地区发布淹水一级警戒和二级警戒，其中台北市多个区处于一级警戒。气象部门针对台北市、新北市发布大雷雨即时讯息，部分地区雨量甚至出现超过100毫米极端雨量，也出现积水情况。

此前，823暴雨让几乎半个台湾都泡在水里了，蔡英文8月25日坐云豹装甲车勘灾时，笑容灿烂，向灾民挥手，引起灾民怒呛，要求蔡英文下来走。民进党北市议员何志伟上节目时说，每年都在说台湾降雨量是全世界最高最密集，但建筑法规一直没有改变，县市政府也没有勇气。他觉得那些勘灾的作秀以后都可以免了，拜托以后都不要去勘灾。他还发表了让民众震惊的言论称，台湾不淹水是不可能的，水来的时候永远都不可能排掉，倒不如让水好好淹。

对此，国民党发言人洪孟楷愤慨说，民进党议员说不如让水好好的淹，不如好好让民进党倒一次！他说，不淹水不可能，不如好好的淹，言下之意是住在一楼的居民活该倒霉，还是低洼地区就应该受罪，如此神逻辑，民进党政绩做不好就应该淘汰。

早报订户新闻，更多精彩等着您！