香港科技专才计划两星期收80申请　提倡拓展外来人才

香港政务司司长张建宗于网志撰文称，香港去年虽录得逾744万人口数字，但正面对人口急速高龄化和劳动力下降的双重挑战，预料整体劳动人口参与率于50年后，将骤减约10个百分点，遂需释放潜在劳动力，同时开拓新的人力补充来源，包括优化及提升本地人才培育，以及积极罗致外来人才。

据网媒香港01报道，张建宗提及创新科技署上月推出的科技专才培育计划，提供津贴予企业雇用博士后专才，指推出以来两个多星期，便已收到约80个申请，反应踊跃；他又相信政府上月公布的首份人才清单，涵盖11个专业，有助香港在吸引国际人才时取得竞争优势。他强调，政府会矢志制订适切的人力政策，创设共融及有凝聚力的社会，积极促进社会，尤其年青人向上流动，使人尽其才。

他指，香港人口在过去40年增加接近六成，由1978年的467万增至今年逾744万，虽然单看数字，香港劳动力应不是问题，惟事实并非如此，他续解释，长者人口于未来20年按推算将增加接近1倍，由今年的127万人急升至2036年的237万人，分别占总人口（不包括外籍家庭佣工）的17.9%及31.1%。

此外，他也提到，香港生育水平在过去40多年大致呈现下跌趋势，总和生育率从1971年的每千名女性有3 459名活产婴儿下降至2017年的1 125名，即平均每名妇女在生育龄期(15至49岁)只生育约一名孩子。按最新推算，总和生育率会继续维持低水平，在2066年数字为1 166名。至于整体劳动人口参与率（即劳动人口在15岁及以上人口所占的比例）方面，按推算将会由2017年的59.1%下降至2066年的49.6%。

他表示，生育率持续处于低水平，劳动人口开始下降，劳动力不足会拖慢经济增长。另一方面，人口高龄化影响下，医疗和长者福利服务开支上升。经济增长放缓加上开支增加，对香港公共财政的可持续性造成影响。因此不能忽视人口结构改变带来的重大挑战，送遂需提升劳动人口生产力，尽量释放潜在劳动力，同时开拓新的人力补充来源。

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