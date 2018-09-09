中国留德学生遇害案终审：嫌犯终身监禁 不得假释

中国留学生李洋洁两年前在德国遇害一案，在6日下午有了最终判决。德国联邦最高法院驳回了控辩双方的上诉以及抗诉，维持一年前德绍地方法院的一审判决：女被告获5年半有期徒刑，男被告则被判终审监禁不得假释。这是德国刑法中的最重刑罚。

据人民日报海外网报道，主审联邦法官索斯特-沙伊布勒表示，德绍地方法院按照青年刑法，判处案发时21岁的女被告齐尼亚·I犯有性虐待罪、但未犯协助谋杀罪的裁决，并无任何法律程序上的错误。公诉检察官也认为，一审法庭只判女被告性虐罪、却不判其协助谋杀罪的裁决不妥，因而在抗诉中要求二审法庭以协助谋杀治罪。

此前，德媒报道称，从犯辩护人提出上述，要求从轻判决。然而，检方和被害人家属方面认为从犯不仅协助实施了犯罪，并且没有为受害人寻求救治，因此亦提出上诉，要求加重对其的刑罚。

就读于德国安哈尔特应用技术大学的李洋洁2016年5月11日晚外出跑步时遭遇不幸。德绍检方2016年9月21日对此案德国籍嫌凶塞巴斯蒂安·F和齐尼亚·I提起诉讼。

2017年8月4日，德绍-罗斯劳地方法院一审判决主犯塞巴斯蒂安·F因谋杀和强奸罪被判终身监禁。作为主犯前女友，从犯齐尼亚·I则由于犯下严重性侵罪，根据德国青少年刑法被判处5年零6个月有期徒刑。被告还需支付6万欧元赔偿金。此后，两名被告提起上诉。

本案的两名被告，原先是一对情侣。2016年5月11日晚，女被告在街上谎称需要人帮忙搬箱子，将慢跑归来的李洋洁诱骗入住宅中，随后与男被告一同虐待、 强奸这名中国女学生。李洋洁被虐待数小时后，身受重伤；而男被告最终则将她丢弃到公寓楼的后院的一棵松柏树下。法医认为，李洋洁有可能在搬运之前死亡，也有可能是在搬运过程中死亡。法医鉴定显示，李洋洁全身多处骨折，进行了“数个小时的痛苦挣扎”。

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