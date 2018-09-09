新北市民调误差大 苏贞昌：看的是趋势而不是数字

民进党新北市长参选人苏贞昌今天指出，民调看的是趋势，而不是数字，新北市太大，民调有很大的误差，他不会过于介意； 对于昨天的瞬间暴雨导致淹水，他并没有趁机责难， 只建议要做好防洪排水设施，以及防灾逃难准备。

《联合报》报道，苏贞昌今天到三峡南靖部落参加全国原住民“万箭齐发”北部场射箭比赛，提起他的原住民政策，会后受访也对淹水和民调结果发表看法。

苏贞昌说 ，民调是看趋势，不是看数字， 自从推出各种政策后，无论是网路或基层都受到欢迎和期待，这就是一种趋势。新北市 幅员实在太大，做民调也会有相当大的误差，所以他会更努力争取选民认同，也希望新北支持他的乡亲要更用力，让他赢得最后胜利。

他说，他已经13年没当县长，可是现在还是有许多市民记得他，可见很多人都认为他是会做事的人，希望想要新北市改变、变得更好的人能够协助扩散这种看法。“我当年台北县长做的好，又到中央历练，只要上任，一定马上就能上手，不用摸索，可以让新北更好。”

苏贞昌说 过去台北县也是淹水 ，所以他很努力制水解决水患问题。现在极端型气候瞬间雨量爆量，也不是一般设施能够纾解，所以更应该预作准备，包括防灾甚至逃难，但最重要是在市政上对防洪、排水都要加强，在极端型气候影响下才能减少损失，也希望大家多鼓励、多帮助。

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