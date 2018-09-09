新北大雨不断 朱立伦新北市勘灾

对流云系发展旺盛，中央气象局今天清晨持续发布豪雨特报，新北市从昨天下午起雨势不断，汐止、永和等地、及北海岸一带都传出积淹水情形，新北市长朱立伦今天上午赶往汐止视察大雨灾情，先后赶往汐止公所、汐止中兴路涵洞、抽水站，及万里公所、万里区中福路156号周边。

《联合报》报道，朱立伦受访时表示，昨天大概在5、6点下午的大雷雨，的确在汐止地区造成一些积水的状况，不过因为新北市最近1、2年做过很多新的排水设施跟分洪设施，昨天积水大概平均25分鐘就消退，但是还是必须要谨慎小心。

他也特别到汐止，要求昨天积水过的地方一定要把可能的淤泥或者是落叶或树枝全部清干净，对所有排水孔、排水设施，一定要非常确定通畅，并针对少数的积水点，看今天可不可以做快速的处裡或解决。

朱立伦说，今天还是有豪大雨，所以市府也要求各区公所上紧发条，所有的水利单位全力地戒备。

媒体问到朱立伦昨天傍晚取消原订行程赶去防灾应变中心一事，朱立伦表示，昨天5、6点的时候，他发觉大雷雨的状况，所以就取消既定的行程，希望市府做好所有灾防准备的工作，一直到大概晚上8点半过后才解除相关的警戒，今天他还是要求相关单位做好所有准备。

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