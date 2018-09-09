中国驻欧盟使团团长张明大使：中非合作是南南合作典范

在中非合作论坛北京峰会成功举办之际，当地时间9月8日，中国驻欧盟使团团长张明大使在欧盟媒体《针砭欧洲》（European Sting）上发表署名文章《中非合作是南南合作典范》。张明大使曾任中国外交部负责非洲事务的副部长，他以亲身经历阐释了多年来中非合作所取得的一系列成绩以及对非洲国家发展、稳定的重要意义，并强调中方愿与欧盟一道，实现对非合作互利多赢，为非洲和平发展做出更大贡献。

人民网刊载原文如下：

在达累斯萨拉姆的一处墓地，长眠着70位中国公民，多数是上世纪70年代在修建坦赞铁路时殉职的中国专家。这段用生命铸就的中非合作友情，在中国、坦桑尼亚、赞比亚乃至整个非洲家喻户晓。

这段友情延续至今，并在新的时代得到新的弘扬。本周，中非合作论坛北京峰会成功举办，中国和非洲国家领导人齐聚一堂，共商合作与发展大计。习近平主席在会上宣布了推进对非合作的重要举措，包括在未来三年及今后一段时间重点实施产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全等八大行动，并以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，为非洲提供600亿美元支持。会议通过的《北京宣言》强调，中非将加强集体对话，增进传统友谊，深化务实合作，携手打造更加紧密的中非命运共同体。

纵览中国对非合作的所有举措，一条主线就是真诚友好、平等相待。相似的历史遭遇，共同的奋斗历程，相同的梦想追求，让中国与非洲的心紧紧相连。中国是真心诚意地希望非洲走上发展的康庄大道，希望非洲人民过上更好的生活。正因为如此，中国始终急非洲所急，想非洲所想，持之以恒、坚定不移地做大做强与非洲的合作，不断为非洲这片“发展的热土”增砖添瓦、加油助力。正如联合国秘书长古特雷斯所说，中非合作已成为南南合作的典范，具有重要的全球性示范意义。

中国对非洲合作的成效有目共睹。以铁路为例，坦赞铁路建成之后的40多年里，中国通过援助和投融资已经和正在非洲修建的铁路已长达6200多公里。肯尼亚蒙内铁路运行一年多，平均上座率超过95%，货物运输成本下降近80%，累计为当地创造了近5万个就业机会，培养了近1000名运输领域专业人才，带动肯尼亚GDP增长约1.5%，被当地老百姓誉为“繁荣发展之路”。我本人也荣幸地为此获得肯雅塔总统颁发的肯尼亚“燃烧之矛”勋章。中国对非合作是以实实在在的成果，赢得了非洲人民的信任。

我曾长期从事对非工作，也多次和欧洲朋友就非洲事务交换看法。大多数人都对中非合作给予积极评价，但我也听到一些质疑和指责。对于这些负面声音，我想最有说服力的回答，就是多听听非洲人民自己怎么说、多到实地看看中国究竟为非洲做了什么。正如非盟轮值主席、卢旺达总统卡加梅所说，非洲国家足够清醒，对自身如何发展有自己的选择和考虑，不需要外界指手画脚。南非总统马福萨近日也表示，中国在非洲的参与给非洲及其在全球的地位带来巨大改变；与其将中国投资视为“债务陷阱”，不如扪心自问为何不对非洲国家进行援助。

我们很高兴地看到，世界各大国都在重新审视非洲、更加重视非洲。相信非洲各国也欢迎有关国家积极发挥自己的比较优势，加大对非洲的投入。非洲好，世界才能好起来。非洲发展了，世界才能更加和平、更加繁荣、更加稳定。欧洲与非洲地理相近，传统联系紧密，对此会有更深的感受，对非洲事务和中非合作也高度关注。中方愿与欧盟一道，以中非合作论坛北京峰会为契机，探索对话合作新路径，实现对非合作互利多赢，为非洲和平发展做出更大贡献。

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