台当局对台民众不闻不问却大手笔救援日本被批令人心寒

日本接连受台风和地震重创后，蔡英文表示将派遣40名救难人员和两只搜救犬去北海道救援日本灾民。对比台民众在日本机场受困时，台湾驻日代表处漠视不理，台当局只顾着呛大陆，事后又宣称是因为人手不足帮不了，如今却可以派出大批人手协助日方。台湾媒体今日发文称，台当局对台民众和日本人的大小眼心态，未免令人心寒。

据《中国时报》报道，台湾驻日代表谢长廷6日表示“日本关西燕子台风、北海道6.6级地震，均造成巨大灾害，驻大阪和北海道两办事处为此忙的晕头转向，尤其北海道对外交通中断，加上大停电，有六七百位台湾旅客仍然滞留，身上没钱、没水，手机没电，各种状况都有，外交部派驻北海道人员仅两名，据报穷于应付”。

报道说，如果真的是因为台驻日人力有限，集中人力全力帮助民众后，仍无法做到大陆驻日使馆那样派车接运受困机场的民众，相信民众可以体谅。可是不然，事发之后，台湾陆委会还有闲情逸致大打嘴炮呛大陆。至于才说人力不够，结果蔡英文马上又能够调出40名救难人员和2只搜救犬去帮日本灾民。

报道称，在行有余力的情况下，台当局要帮助日本因天灾受害的民众，民众自然不会有意见，但这应该是在先照顾好台湾民众的前提下，而非本末倒置。前几天碰到台民众要求协助时，就说人力不足，放着自己的民众不管，谢长廷还辩说不只台湾，韩国与美国使馆也没有派车去机场接民众，毫不在意民众死活。台当局却有闲情逸致跟大陆打嘴炮，之后要协助日方时，又突然调的出人力了。

报道表示，民进党当局的做法根本是阿谀奉承的助日行为，民进党一向主张台湾优先、台湾主体性，但碰上这次灾情反到日本优先了，这样的政党，实在不值得真心期盼台湾优先、台湾主体性的民众力挺。

早报订户新闻，更多精彩等着您！