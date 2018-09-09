百度搜出“复大医院”遭多次投诉，上海工商立案调查

据“央视财经”微信公号9日消息，近日，有不少在上海求医的患者向媒体反映，自己通过百度搜索“上海复旦大学附属医院”，去了在搜索结果中排名前列的“复大医院”进行就诊，花了大价钱看病后，病却没见好，再去三甲医院复诊后，得到的诊断结果与“复大医院”大相径庭。

记者在百度搜索引擎上输入关键字：“上海红房子”，跳出的第一个结果就是复大医院。网页标题是：“上海复旦附属红房子妇科医生预约挂号平台”，而实际上，复大只是一家民营医疗机构，与复旦附属红房子医院没有合作关系。

换一下关键词，搜索“五官科”，或者“五官科医院”，复大的广告依然名列前茅，网页标题为“上海耳鼻喉五官科医院”。名副其实的复旦附属五官科医院倒是排在了第五位。再搜索正宗五官科医院的地址“汾阳路83号”，或者搜索“中耳炎”、“面瘫”等病症名称，排名第一的搜索结果依旧是“复大医院”。

从其百度账号公开资料可以发现：复大医院共计注册有91个不同的网站主域，用于对应不同的关键字搜索。

8日晚上，上海市工商局表示，复大医院利用百度推广，将本地知名医院的关键词作为搜索关键词，以提升自己医院的搜索排名。其行为涉嫌虚假宣传，上海市工商局检查总队已立案调查，并将依据《中华人民共和国反不正当竞争法》对其处罚。此外，工商部门已要求复大医院立即停止违法行为。

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