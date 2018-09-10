中国首艘自主建造极地科考船今下水 可双向破1.5米冰

“雪龙2”号全球首次采用双向破冰技术

据新华网报道，9月10日，中国首艘自主建造极地科考破冰船“雪龙2”号将在江南造船（集团）有限责任公司下水。下水，被认为是船舶建造中的重要节点。

“好比房子封顶，下水意味着船只完成建造任务，开始进入装修阶段。”自然资源部中国极地研究中心极地海洋学研究室主任、新建破冰船项目科考系统负责人何剑锋9日在接受科技日报专访时表示，该船将于2019年建成并投入使用。

受限于破冰能力，国际上绝大多数基于考察船的极地科学考察工作，主要集中在夏季。但即使在夏季，他们仍被阻挡在南极大陆外围数十公里的陆缘冰区域，或北极点附近的北冰洋中心区。包括中国于1994年首航南极的“雪龙”号。

相比“雪龙”号，“雪龙2”号最大特点是结构强度满足PC3要求，双向破冰，并且均具有以2—3节船速、连续破1.5米冰加0.2米积雪的能力，为国际极地主流的中型破冰船型，且为全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船。

“这意味着中国极地考察区域和季节得到了极大拓展和延长。”何剑锋说，“雪龙2”号交付后，将与“雪龙”号组成极地科考破冰船队，编队赴南北极进行科考和后勤补给，提高我国在极地海冰区开展考察活动的能力。

边缘坚硬、锋利的海冰，对用于探测取样作业的设备、铠装缆等会形成较大破坏。通常进入密集浮冰区，作业计划会被大幅度缩减。

除执行常规海域科学考察，“雪龙2”号还具备较强的浮冰区调查、取样能力。

船舯靠艉部，有一净开口尺寸为3.2米×3.2米的方形月池。月池具有顶盖和底盖两套系统，顶盖位于月池上端，关闭状态下与月池车间地面齐平；底盖位于月池下端，关闭状态下与船底齐平。

何剑锋透露，船舶驶入密集浮冰区，操作人员可在作业时将月池打开，通过月池将科考设备下放至海里。作业过程中，设备直接从船底释放，因而不会受到周围浮冰的影响。

船体航行时产生的气泡，会干扰水下声学设备性能。特别在冰区航行，声学设备还受到碎冰等特殊环境因素影响。

在船艏底部，“雪龙2”号创造性地设置了一纺锤形的龙骨箱，用于安装水下声学设备的信号发射和接收装置，确保了声学信号免受气泡和碎冰影响。

为确保科学实验数据的可靠性和精确性，“雪龙2”号还在国内首次引进专业测量团队，对全船科考设备传感器位置偏移进行测量，以准确计算得到传感器所在点的位置、姿态、涌浪、航向等数据。

物理实验室、环境信息室、重力实验室、低温实验室……“雪龙2”号配备了6个现代化实验室，面积约580平方米。

何剑锋表示，根据极地考察的实际需求，实验室的主要设备都配备了传感器，目标是实现智能化的数据采集、设备使用、样品管理等。

他举例说，各实验室均可显示走航观测和现场作业数据信息，科学家通过访问覆盖全船的无线网络，可实现在任何地点获取相关信息和数据、实时跟踪科考和样品分析进程、及时优化调查方案、合理安排作息时间，提高科考效率。

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