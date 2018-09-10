北京：八成宽带用户带宽达50M及以上

2018年上半年北京市宽带提速成效显著，多项指标位居全国前列。

据《北京日报》报道，近日，北京市经信委网站公布了由中国信息通信研究院编制的《2018年北京市宽带发展情况报告》（上半年）。报告显示，2018年上半年，北京市50M及以上固定宽带用户占比约为80%，较2017年提升9%。不仅如此，北京市100M及以上带宽用户占比约为62%，较2017年提升11%。

这份报告是中国信息通信研究院根据北京联通、北京电信、北京移动、北京歌华有线、北京鹏博士和北京方正宽带六家运营商共计9000余名家庭智能终端用户实际测速数据分析得出的。

接入速度方面，2018年上半年，北京联通、北京移动和北京电信三大运营商的平均宽带接入速率为80.02Mbps，居全国第4名；北京市六家运营商测速用户的固定宽带平均接入速率为89.28Mbps，较2017年提升24.47%。

从细分的三个指标来看：2018年上半年，北京市三大运营商的平均首屏呈现时间（也就是浏览器显示第一屏页面所消耗的时间）为1.11秒，居全国第1名；北京市六家运营商测速用户的平均网页首屏呈现时间为1.14秒，较2017年减少了0.24秒。三大运营商的平均视频下载速率50.79Mbps，居全国第2名；北京市六家运营商测速用户的平均视频下载速率为50.95Mbps，较2017年提高9.83%。三大运营商的平均文件下载速率为67.91Mbps，居全国第7名，与2017年全国排名持平；六家运营商测速用户的平均文件下载速率为76.42Mbps，较2017年提高28.89%。

带宽提升了这么多，为什么一些市民家中网速仍然上不去？这份报告披露，测速过程中发现,一些200M带宽用户的平均宽带接入速率实测数据仅仅为百兆左右,甚至远小于百兆速率。经核查发现,家庭光猫、网线质量、网线与电话线共用等问题都会影响上网速率。如果家庭光猫是百兆网口,那么用户的平均宽带接入速率肯定超不过百兆。若网线质量不过关或老化严重,也会导致数据传输速率下降。此外,普通网线内含8条芯线,如果用户的电话线占用其中2条芯线,也会一定程度上降低数据传输速率。

对于Wi-Fi信号时好时坏的情况，报告也给出解释：传输距离与障碍物的增加，都会使Wi-Fi信号出现严重衰减，从而导致用户上网体验变差。实测发现,当用户的家庭智能路由器(或光猫)放在客厅，但用户在其他房间上网时,Wi-Fi的接入速率甚至可以衰减到10%到20%。此外,若同一时段存在多个用户接入家庭Wi-Fi上网,也可能会出现上网拥塞现象。

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