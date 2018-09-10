许智峰盼解冻党籍　欲角逐民主青年主席

香港民主党立法会议员许智峰仍因年初“抢手机”事件被冻结党籍，随着民主党年底换届，许的党籍或有望解冻。许智峰表示，有意角逐因洪宝华退党而悬空的民主青年主席一职，又表示已透过非正式和口头方式，向民主党表达解冻党籍的意愿。

据网媒香港01报道，许智峰现时仍被冻结党籍，但他依然需履行身为民主党立法会议员的职责，包括每月向民主党上缴部分议员薪金。但倘若党籍未能冻结，或令许无法以“民主党”的牌头，出战明年区议会选举和2020年立法会选举。

许智峰表示，已透过非正式和口头方式，向民主党表达解冻党籍的诉求，并希望角逐因洪宝华退党而悬空的民主青年主席一职。被问到党会何时处理其解冻要求，他表示需交由党决定，自己亦不知道。

民主青年于2010年成立，是民主党辖下独立运作的青年组织，每年均会负责举办暑期实习计划，吸引70至90名大专生参加，是民主党吸纳新人的渠道。上月，时任主席洪宝华因不满“大佬文化”等原因，决定辞任主席一职并退党。

许智峰指出，民主青年作为民主党的青年部，其规模和参与人数与民主党的规模不成比例；而年轻党员在民主青年往往发挥有限，难以吸引党员加入。他又指其他政党的青年部发展迅速，故希望民主青年能扮演更多和更重要的角色，为民主党建立人才库。

他又表示，明年很多年轻党员代表民主党出战区议会选举，他希望民主青年能够为民主党吸纳更多高质素的年轻党员。至于会否角逐连任中央委员，他表示仍未有决定。

有民主青年成员指出，组织独立于民主党运作，未知许智峰是否需要冻结党籍才能参与改选，不过该成员指出，即使作为立法会议员的许智峰加入民主青年，但在党内推动组织的资源和财政独立，仍会遇上阻力，甚至更大。

倘若许智峰的党籍能够解冻，可解决明年区议会选举和2020年的立法会选举的尷尬局面，许届时便可继续以“民主党”的牌头出选。

另外，民主党早前举行退修会，党主席胡志伟表示，退修会主要讨论未来政治及选举形势及观察，认为在特首林郑月娥管治下，主力处理民生工作，民主党需要积极倡议政策落实。他又强调林郑于政治问题上没有手软，会继续以“公事公办”态度与政府沟通。胡志伟又表示，未有在退修会上讨论许智峰参选民主青年主席一事。

据知情人士透露，会上主要分析明年区选会选举和2020年立法会选举的形势，有接近党管理层的中委表示，与会者均认为明年区选情况十分严峻，形容是风大浪大，其中一些上届成功当选的年轻党员或有机会被建制“翻盘”。至于有何应对方法，则交由各地区支部和委员会商讨和决定。

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