中国四个海港对尼泊尔开放 打破印度垄断钳制

世界屋脊”脚下的尼泊尔外贸常年受到印度垄断,一言不合就有“断供”之忧。这种情况很快将迎来变化。

据网易新闻报道,尼泊尔贸易部声明称,根据中尼双方在加德满都达成的协议,尼泊尔将可以使用中国天津、深圳、连云港和湛江四个港口进行外贸。

路透社报道提及,除上述四个海港外,中国同时开放兰州、拉萨和日喀则三个陆上口岸及相关公路设施。协议还敲定了奥利总理2016年访华时与中方达成的过境运输协议的细节。

此前不管是进口燃油这类必需品,还是与其他国家进行经贸往来,尼泊尔都严重依赖印度。比如油气方面,尼泊尔100%依赖印度。40多年来,尼泊尔石油公司独家垄断经营尼泊尔的油气供应,而印度石油公司是其唯一合作伙伴。这使得尼泊尔不得不受制于人。

2015年9月20日,尼泊尔通过新宪法,将全国划分为七个省份。但由于没有满足部分印度裔少数民族要求“独立建省”的诉求,印度在23日突然对尼泊尔实施禁运。因为航空燃油短缺,南航等外国航空公司都纷纷取消了飞往加德满都的航线。

但印度方面当时否认“禁运”,声称禁止通关是因为“安全问题”

这一禁就是五个月,一直持续到了第二年。印度对尼泊尔实施了长达5个月的贸易封锁。尼泊尔陷入了数个月的燃油和药品短缺,遭受了严重影响。

尼泊尔大使阿帕德海耶当时在接受印度托拉斯通讯社采访时说:“如果印度方面逼人太甚(push it to the wall),虽然在后勤物流上将十分困难,但是尼泊尔别无选择,只能转向包括中国在内的其他国家。”

于是时任尼泊尔总理的奥利把目光投向了北边的邻国。

2016年3月,奥利总理访华。此行中尼两国签署了10项协议,涉及交通、跨境贸易、能源、金融等多个领域。李克强总理当时指出,中尼双方将推进互联互通,促进跨境基础设施、过境运输和跨境经济合作区建设。

在两国间建设铁路,将青藏铁路延伸为中尼铁路的计划当时也浮上水面。BBC评价,此举可使尼泊尔语第三国开展进出口业务完全摆脱对印度港口的依赖。

感觉“正在失去尼泊尔”的印度时候也做出了一些反应:向尼泊尔增开了维沙卡帕特南港。

尼泊尔政府人士称,相较于印度港口,尼泊尔向日韩及东南亚的外贸进出口将节省更多时间和开销。尼泊尔外长普拉迪普·贾瓦利在推特上表示,这对尼泊尔来说是“一个具有历史意义的过境运输协议”。

早报订户新闻,更多精彩等着您!