马云宣布：明年今日将不再担任阿里巴巴集团董事局主席

阿里巴巴集团创始人马云今天发出题为“教师节快乐”的公开信宣布：一年后的阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，他将不再担任集团董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任。

据新浪财经报道，马云在信中说：“我们相信只有建立一套制度，形成一套独特的文化，培养和锻炼出一大批人才的接班人体系，才能解开企业传承发展的难题。为此，这十年来，我们从未停止过努力和实践”。

马云认为，阿里巴巴已经“有足够的自信和能力”迎接董事局主席的交接，这也标志着阿里巴巴完成了从依靠个人特质变成依靠组织机制、依靠人才文化的企业制度升级。

马云在信中说，要继续传承“让天下没有难做的生意”这个伟大的使命，就需要更多马云、数代阿里人去为之奋斗，“我们创建的新型合伙人机制，我们独特的文化和良将如潮的人才梯队，为公司传承打下坚实的制度基础”。

将在一年后接任董事局主席的张勇，被马云称为合伙人机制下人材梯队中的“杰出商业领袖”。马云认为，在担任CEO的3年多中，张勇以卓越的商业才华、坚定沉着的领导力、超级计算机一般的逻辑和思考能力，带领阿里取得了长远发展，实现连续13个季度持续健康高速增长，已经证明自己是中国最出色的CEO；更因为他的战略格局和组织文化传承上的担当，阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队，是马云与阿里巴巴合伙人群体现在最正确的决定。

这也是马云选择在教师节这一天发出公开信的原因，他以一位老师的骄傲写到：“作为教师出身的我，看到我们今天的团队、领导群体、以使命价值观驱动的独特文化，以及不断涌现出的一大批以张勇为代表的杰出商业领袖和专业人才，我深感自豪！”

马云表示，自己并不是退休，他仍然是阿里巴巴000001号员工与合伙人，将“继续为阿里巴巴合伙人组织机制做努力和贡献”。

马云同时还是乡村教师代言人、阿里巴巴脱贫基金主席、马云公益基金创始人、联合国贸易和发展会议青年创业和小企业特别顾问……他在信中说：“我想回归教育，做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福”。教育、脱贫、环保、公益，都是他长久以来已经投身和将更加投入的事业。

全员信结尾部分的两句话可视作马云此时的心情写照，对自己，他说“世界那么大，趁我还年轻”；对阿里巴巴，他说“阿里从来不只属于马云，但马云会永远属于阿里”。

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