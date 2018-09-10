来台抗议脚踢慰安妇像 日团体：后续发展我们拭目以待

日本民间团体“慰安妇之真相国民运动”干事藤井实彦用脚踢台南慰安妇像引发争议。

据联合新闻网报道，“慰安妇之真相国民运动”官网记载，该团体是在2013年7月29日成立，目的为了在慰安妇的问题上捍卫日本的名誉。根据“慰安妇之真相国民运动”在官网上发布的新闻稿，对方是带了公开质问状（陈情书）前来抗议。

官网在陈情书的下方还补充最新消息说，藤井传来的消息说，对方（国民党台南市党部）态度强硬，不理会质问状或是公开辩论的要求，后续发展我们拭目以待。

官网上表明，藤井在9月5日已经访问了国民党台南市党部，向台南市慰安妇人权平等促进会递交了质问状。公开质问状写到，对於慰安妇像一事表达强烈的抗议。虽然慰安妇像设置在国民党台南市党部，属於私有地，但设置一个破坏台日友好关系且碑文内容不符事实之物，绝对无法接受。

抗议书指，慰安妇之真相国民运动由超过15个研究慰安妇问题市民团体组成。进行现存慰安妇相关资料调查，并向国际发送正确的资讯，他们每年前往联合国、美国等地，导正错误的资讯。台南慰安妇像碑文记载的内容，与过去他们所调查、研究的事实完全不同，做为日本人无法忽视。他们要求立即撤除慰安妇像，并向台南市党部提出要求，针对碑文的内容举行公开辩论。

早报订户新闻，更多精彩等着您！